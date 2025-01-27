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إسرائيل تعلق الرحلات التجارية إلى بافوس بقبرص لأسباب أمنية لم تحددها

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نيقوسيا (رويترز) – أكد مسؤولون في قبرص يوم الاثنين أن إسرائيل أمرت بتعليق الرحلات الجوية التجارية الإسرائيلية إلى بافوس بقبرص لأسباب أمنية لم تحددها.

وذكرت تقارير واردة من إسرائيل أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) أمر في وقت متأخر من مساء يوم الأحد بتعليق الرحلات الجوية إلى المطار الذي يخدم بشكل أساسي حركة الطيران العارض على الساحل الغربي لقبرص.

وقال مسؤول قبرصي لرويترز “جمهورية قبرص على علم بتغيير مواعيد رحلات شركات إسرائيلية من وإلى مطار بافوس لأسباب أمنية. حدث هذا قبل أيام”.

وأضاف المسؤول “الرحلات الجوية (من إسرائيل) مستمرة بشكل طبيعي إلى لارنكا” في إشارة إلى أكبر مطار دولي في قبرص.

ومطار بافوس هو الأصغر بين مطارين في قبرص ويقع بجوار قاعدة عسكرية من المقرر أن تطورها الولايات المتحدة. ووفقا لجدول الرحلات الجوية الشتوية المتاح عبر الإنترنت، هناك ما يصل إلى عشر رحلات أسبوعيا من تل أبيب وسبع رحلات أسبوعيا من حيفا.

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