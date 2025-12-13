إسرائيل تعلق القصف على قرية في جنوب لبنان بناء على طلب الجيش اللبناني

2دقائق

13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال متحدث عسكري إسرائيلي إن إسرائيل علقت هجوما كانت تخطط لشنه على قرية في جنوب لبنان اليوم السبت بعد أن طلب الجيش اللبناني الوصول إلى الموقع “لمعالجة خرق” لاتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت إسرائيل قد أصدرت في وقت سابق من اليوم إنذارا باخلاء قرية يانوح قبل ما قالت إنه هجوم على البنية التحتية لجماعة حزب الله المسلحة.

وقال افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية على منصة إكس “بعد إصدار الإنذار توجه الجيش اللبناني عبر الآلية بطلب الوصول مجددا إلى الموقع المحدد الذي تم تجريمه ومعالجة خرق الاتفاق”.

وأضاف ” قرر جيش الدفاع السماح بذلك، وبناء عليه تم تجميد الغارة مؤقتا”.

واتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في 2024، لينهيا بذلك قتالا استمر لما يزيد على عام بين إسرائيل وحزب الله وبلغ ذروته في هجمات إسرائيلية أضعفت بشدة الجماعة المتحالفة مع إيران. ويتبادل الطرفان منذ ذلك الحين الاتهامات بشأن الانتهاكات.

وقصفت إسرائيل يوم الثلاثاء ما وصفتها ببنية تحتية لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان.

وأرسل لبنان وإسرائيل مبعوثين مدنيين إلى لجنة عسكرية تراقب وقف إطلاق النار بينهما في تلبية لمطلب أمريكي منذ شهور بتوسيع نطاق المحادثات بما يتماشى مع أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد دعاء محمد ومحمد أيسم ومحمد علي فرج ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية)