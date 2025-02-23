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إسرائيل تعلن “إخلاء” 3 مخيمات بشمال الضفة الغربية من سكانها وعدم السماح بعودتهم

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 أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد أن الجيش قام بـ”إخلاء” ثلاثة مخيمات للاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وتلقى اوامر بالبقاء فيها طوال العام الجاري “لمنع عودة سكانها”.

وقال كاتس في بيان “حتى الآن، تم إجلاء 40 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس التي أصبحت الآن خالية من السكان”.

وأضاف أنه أمر القوات “بالاستعداد للبقاء في المخيمات الي تم إخلاؤها طوال العام، وعدم السماح للسكان بالعودة وعودة الإرهاب من جديد”.

ومنذ 21 كانون الثاني/يناير، تنفّذ القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، في مخيمات جنين وطوباس وطولكرم. 

وتفيد الأمم المتحدة أن الحملة العسكرية تسبّبت بمقتل 51 فلسطينيا على الأقل ونزوح 40 ألفا. كما قتل ثلاثة جنود إسرائيليين في الفترة ذاتها.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد توسيع عملياته في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك نشر وحدة دبابات في مدينة جنين، وهي المرة الأولى التي تعمل فيها دبابات في الأراضي الفلسطينية منذ نهاية الانتفاضة الثانية في عام 2005.

وأفاد الجيش في بيان أن قواته “تتواصل مع جهاز الأمن الداخلي وحرس الحدود في عمليات مكافحة الإرهاب في شمال السامرة (الضفة الغربية) وتوسع أنشطتها الهجومية في المنطقة”، مشيرا إلى أن “وحدة دبابات ستعمل في جنين كجزء من الجهد الهجومي”.

من جانبه، أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي في بيان أن قرار الجيش الاسرائيلي بتوسيع العملية وإشراك الدبابات “دليلٌ على ضراوةِ المقاومةِ التي تواجهه في الميدان”.

وشدد في بيان على أن “تصعيد الاحتلال ما هو إلا حرب نفسية ومحاولة يائسة منه للتأثير على الحاضنة الشعبية والمقاومة” مؤكدا أن “الاحتلال سيفشل فشلا ذريعا في تحقيق أهدافه في الضفة الغربية”.

يأتي هذا بعد يومين على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القوات الإسرائيلية في مخيم طولكرم للاجئين واصداره امرا بتكثيف العملية العسكرية الجارية فيه منذ نحو شهر.

وأثارت زيارته إدانة فلسطينية.

وقال نتانياهو “ندخل معاقل الإرهابيين، وندمر الشوارع التي يستخدمها الإرهابيون بالكامل ومنازلهم. ونقضي على الإرهابيين والقادة”. 

تصاعدت حدّة أعمال العنف في الضفة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقُتل900 فلسطيني على الأقل في الضفة الغربية في هجمات للجيش الإسرائيلي أو لمستوطنين، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بناء على أرقام وفّرتها وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية. 

لمى/شي/ب ق

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