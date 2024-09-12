إسرائيل تعلن أسماء مسلحين بحماس تقول إنها كانت تستهدفهم بهجوم قُتل فيه موظفون بالأونروا

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القدس (رويترز) – كشف الجيش الإسرائيلي يوم الخميس أسماء تسعة رجال قال إنهم مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قتلوا في ضربتين جويتين على غزة، بعد أن قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنهما أسفرتا عن مقتل ستة من موظفيها.

وأوضحت (الأونروا) أن الضربتين أصابتا مدرسة في وسط غزة يوم الأربعاء وقتلتا ستة من موظفيها في أعلى عدد من القتلى بين أطقمها في حادث واحد.

وقال الجيش إن ثلاثة من رجال حماس موظفون في الأونروا. ولم تتمكن رويترز من التحقق من هوياتهم بشكل مستقل. ولم يصدر تعليق بعد من حماس.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش ندد بالهجوم. وأضاف دوجاريك أن الهجوم أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل من بينهم موظفون من الأونروا ونساء وأطفال وأن هذا يرفع إجمالي عدد موظفي الأونروا الذين قتلوا في الصراع إلى 220.

وقال دوجاريك “يتعين التحقيق في هذه الحادثة بشكل مستقل وشامل لضمان المساءلة… الاستمرار في عدم توفير الحماية الفعالة للمدنيين في غزة ينم عن غياب للضمير”.

وقالت الأونروا إن المدرسة الواقعة في وسط غزة كانت تستخدم كمأوى للنازحين. وقال الجيش الإسرائيلي إن مسلحي حماس كانوا يستخدمونها أيضا.

وأضاف دوجاريك إن جوتيريش يدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام المدارس أو الملاجئ أو المناطق المحيطة بها لأغراض عسكرية.

وقالت جولييت توما مديرة التواصل والإعلام في الأونروا يوم الخميس إن السلطات الإسرائيلية لم تطلب من الوكالة قائمة بأسماء الموظفين الذين قتلوا في الهجوم على المدرسة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قدم مثل هذا الطلب.

وقالت توما إن “الأسماء التي ظهرت في بيان اليوم من الجيش الإسرائيلي لم يسبق للسلطات الإسرائيلية أن أبلغتنا بها في مناسبات سابقة قبل اليوم”.

وتقول القوات الإسرائيلية إنها تتخذ خطوات لتقليص خطر تعرض المدنيين غير المقاتلين في غزة للأذى أثناء محاربتها للمسلحين الذين تتهم باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية. وتنفي حماس ذلك.

ونشبت حرب غزة بعد السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي نفذته فيه حماس هجوما على إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية. وأسفرت الحرب في غزة عن مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.