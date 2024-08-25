إسرائيل تعلن إحباط “جزء كبير” من هجوم لحزب الله الأحد

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أعلنت إسرائيل الأحد أنها أحبطت “جزءا كبيرا من الهجوم” الذي شنّه حزب الله على أراضيها ردّا على اغتيال قائده العسكري الكبير فؤاد شكر، بينما أكّد الحزب اللبناني أنه “أنجز” المرحلة الأولى من “هجوم كبير” استخدم فيه المسيرات وصواريخ الكاتيوشا.

وقتل ثلاثة مقاتلين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق عدة في جنوب لبنان، بحسب حزب الله وحركة أمل. وأعلن الحزب أنه استهدف بالمسيرات والصواريخ ثكنات ومواقع إسرائيلية في شمال إسرائيل وفي هضبة الجولان المحتلة. ولم تعلن السلطات الإسرائيلية عن وقوع خسائر في الأرواح.

وأكدت الولايات المتحدة على الفور أنها “ستواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، بينما هنّأ المتمردون الحوثيون في اليمن وحركة حماس حزب الله، حليفهما في “محور المقاومة” بقيادة إيران على الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “قامت نحو 100 طائرة حربية تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات، باستهداف وتدمير آلاف المنصات التابعة لحزب الله الإرهابي والتي تم وضعها وزرعها في جنوب لبنان”، مضيفا أنها “كانت موجهة نحو شمال إسرائيل وبعضها نحو وسط البلاد”.

وأكد المتحدث باسم الجيش نداف شوشاني لصحافيين أن حزب الله “أطلق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه شمال إسرائيل”، معظمها بعد بدء إسرائيل هجومها، وفق قوله.

وتابع أن هذا “كان جزءا من هجوم أكبر تمّ التخطيط له وتمكننا من إحباط جزء كبير منه هذا الصباح”.

في المقابل، أعلن حزب الله “إنجاز” هجومه على إسرائيل “لهذا اليوم”، والذي أدرجه في إطار “ردّ أولي” على مقتل شكر في 30 تموز/يوليو في غارة إسرائيلية.

وقال الحزب في بيان “تمّ إطلاق جميع المسيّرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها وعبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة، وبالتالي تكون عمليتنا العسكرية لهذا اليوم قد تمت وأٌنجزت”.

وأضاف “إن ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به.. وتعطيله لهجوم المقاومة هي ادعاءات فارغة”.

وكان حزب الله أعلن بعيد السادسة صباحا (03,00 ت غ) بدء “هجوم جوي بعدد كبير من المسيّرات نحو العمق الصهيوني وفي اتجاه هدف عسكري نوعي”.

وأكد “استهداف ثكنات ومواقع إسرائيلية” بالصواريخ “تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه هدفها المنشود في عمق الكيان”، مشيرا الى أن المسيرات “عبرت كما هو مقرر”، وأنه أطلق أكثر من 320 صاروخ كاتيوشا.

وأعلن الحزب أن أمينه العام حسن نصرلله سيلقي كلمة “حول التطورات الأخيرة” عند السادسة مساء (15,00 ت غ).

– “لم تقل كلمتها الأخيرة” –

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان عن غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على مناطق واسعة في الجنوب، بعضها بعيد نسبيا عن الحدود.

وأحصت الوكالة “نحو أربعين غارة” إسرائيلية في محافظة النبطية، طاولت في معظمها “مناطق حرجية ومفتوحة”.

وقتل ثلاثة أشخاص في القصف الإسرائيلي اليوم، مقاتلان من حزب الله، وفق ما أعلن الحزب، ومقاتل من حليفته حركة أمل، وفق ما ذكرت الحركة.

وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء، من أن إسرائيل لم تقل “كلمتها الأخيرة” بضرباتها الأحد على جنوب لبنان.

وقال نتانياهو في وقت سابق صباحا “نحن مصممون على القيام بكل شيء لحماية بلادنا وإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم، ومواصلة اتباع قاعدة بسيطة: من يؤذينا، نؤذيه”.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل يومي منذ بدء الحرب بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. لكنّ منسوب التوتر ارتفع في الأسابيع الأخيرة بعد مقتل شكر الذي تلاه بعد ساعات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة في طهران في ضربة نُسبت الى إسرائيل. وتوعّدت طهران وحزب الله بالردّ على مقتلهما.

ومنذ بدء التصعيد بين حزب الله واسرائيل، قتل 605 أشخاص في لبنان، بينهم 393 مقاتلا من حزب الله و131 مدنيا.

وفي الجانب الإسرائيلي، أحصت السلطات مقتل 23 جنديا و26 مدنيا، بينهم 12 في الجولان السوري المحتل.

ودعا مكتب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وقوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) في بيان مشترك “الجميع إلى وقف إطلاق النار والامتناع عن المزيد من التصعيد”.

وشدّد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بعد اجتماع حكومي طارئ، على ضرورة “وقف العدوان الإسرائيلي أولا”.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حال الطوارئ لمدة 48 ساعة. إلا أن الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت لاحق رفع بعض القيود في الشمال، باستثناء المنطقة الواقعة على خط الجبهة وبعض قرى منطقة الجولان.

وأفاد مطار بن غوريون في تل أبيب الأحد باستئناف حركة الملاحة بعدما أعلن أن رحلات الصباح ستتأخر وأن الرحلات الواصلة سيُعاد توجيهها إلى مطارات أخرى. وأعلن مطار بيروت مواصلة العمل كالمعتاد.

إلا أن شركات طيران عدّة أعلنت وقف رحلاتها الى مطاري بن غوريون في تل أبيب ورفيق الحريري الدولي في بيروت، ما تسبّب بإرباك وانتظار طويل لبعض المسافرين.

– واشنطن تدعم إسرائيل –

وأكّدت الولايات المتحدة التي كانت قد عززت انتشارها العسكري في المنطقة خلال الأسابيع الماضية، جاهزيتها لدعم “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت في بيان إنه بتوجيه من الرئيس جو بايدن “يتواصل المسؤولون الأميركيون الكبار بشكل مستمر مع نظرائهم الإسرائيليين”، مضيفا “سنواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وسنواصل العمل للحفاظ على الاستقرار الاقليمي”.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أنها “مستعدة لدعم” الدولة العبرية.

في المقابل، هنّا المتمردون اليمنيون حزب الله على “هجومه الكبير والشجاع”، مؤكدين أن “الردّ اليمني آت آت حتما والأيام والليالي والميدان هي ما سيثبت ذلك”، في إشارة الى توعّدهم بالردّ على قصف إسرائيل لميناء الحديدة اليمني الشهر الماضي.

واشادت حركة حماس بـ”الردّ النوعي والكبير الذي نفّذه مجاهدو حزب الله صباح اليوم ضد عدة أهداف حيوية واستراتيجية في عمق الكيان الصهيوني”، مضيفا أنه “يعدّ صفعة في وجه حكومة الاحتلال الفاشية”.

– مفاوضات –

ويأتي هذا التصعيد في يوم يتوقع أن تتواصل فيه المفاوضات في القاهرة بوساطة أميركية ومصرية وقطرية بين إسرائيل وحماس في محاولة للتوصل الى هدنة في قطاع غزة.

وأكدت واشنطن الجمعة أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي ايه” وليام بيرنز وصل الى القاهرة للمشاركة في المباحثات.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأحد إن قرار إرسال وفد الى القاهرة سيؤخذ لاحقا اليوم.

وقال قيادي في حركة حماس لفرانس برس السبت إن الحركة سترسل وفدا الى القاهرة.

وحذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية تشارلز براون

الأحد في القاهرة من “مخاطر” فتح جبهة جديدة في لبنان، بعد التصعيد الجديد بين حزب الله وإسرائيل، داعيا المجتمع الدولي الى “وقفة حاسمة” لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال السيسي، بحسب بيان للرئاسة المصرية، إن “الوضع الإقليمي الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي لبذل كافة المساعي وتكثيف الضغوط، لنزع فتيل التوتر، ووقف حالة التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل”.

وأسفر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل 1199 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

كما خُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 105 منهم محتجزين في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش وفاتهم.

وتسبّب القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجوم حماس بمقتل ما لا يقل عن 40405 أشخاص، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.

بور/رض/نور