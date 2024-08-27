إسرائيل تعلن إنقاذ رهينة من غزة وتقاتل حماس والنازحون يبحثون عن ملاذ

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من نضال المغربي رمضان عابد جيمس ماكينزي

القاهرة/غزة/القدس (رويترز) – احتشد الفلسطينيون النازحون بسبب المعارك المستعرة في قطاع غزة عند شاطئ البحر بينما تواصل القوات الإسرائيلية قتال حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في وسط وجنوب القطاع كما أنقذت رهينة في عملية بجنوب القطاع يوم الثلاثاء.

وأعلن مسؤولون من الصحة الفلسطينية مقتل 22 شخصا على الأقل في ضربات جوية يوم الثلاثاء في مناطق مختلفة من القطاع.

وما زالت محادثات وقف إطلاق النار مستمرة في القاهرة دون مؤشرات تُذكر على إحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية محل الخلاف بين الجانبين.

وقالت إسرائيل إنها أنقذت قايد فرحان القاضي الذي خطف في السابع من أكتوبر تشرين الأول بعد “عملية معقدة” في جنوب غزة. وأضافت أن حالته الصحية طبيعية.

وأصدرت إسرائيل في الأيام القليلة الماضية عدة أوامر إخلاء في أنحاء غزة، وهو أكبر عدد منذ بداية الحرب، مما أثار غضب الفلسطينيين والأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة بسبب تقليص المناطق الإنسانية وغياب المناطق الآمنة.

وقال سكان وأسر نازحة في مدينة خان يونس بجنوب القطاع ودير البلح في الوسط، حيث يتركز معظم السكان الآن، إنهم اضطروا للعيش في خيام مكتظة على الشاطئ.

وقالت آية (30 عاما)، وهي نازحة من مدينة غزة تعيش مع عائلتها الآن في غربي دير البلح “ما ظل إلا يجيبوا سفن مشان المرة اللي جايه لما يقولوا انزحوا ننط على السفن، الناس حاليا على الشط يعني جنب البحر”.

وأضافت لرويترز عبر تطبيق للتراسل “كل يوم بيحكوا عن وقف إطلاق النار، وفي الآخر كل الكلام بيتبخر وبيسقط كأنه غبار، هل المفاوضين بيعرفوا إنه كل يوم زيادة فيه عائلات بتموت؟ هل العالم بيعرف إنه كل يوم بيكلفنا أرواح؟

وقال مسؤولون من الصحة الفلسطينية إن تسعة فلسطينيين قتلوا في ضربات إسرائيلية بمخيمي البريج والمغازي، وهما من أقدم ثمانية مخيمات للاجئين في غزة، كما قُتل خمسة أشخاص في ضربة أخرى بخان يونس،ولاقى ثلاثة آخرون حتفهم في ضربة ثالثة برفح.

وفي مستشفى الأقصى بدير البلح توافد أهالي قتلى مخيم المغازي لوداع ذويهم قبل دفنهم.

وقالت سيدة فلسطينية تدعى أم محمد ثابت “فجأة لاقينهم بيقولوا استهدفوا البرج… صرنا نرن على الجوالات (الهواتف المحمولة) مفيش حد بيرد والبعدين رنينا على الجيران قالوا إنهم والله استهدفوا البرج، نزل الصاروخ في شقة ابنها، والآن المرة (المرأة) مستشهدة وابنها الكبير مستشهد، ابنها الكبير عمره 12 سنة والتوأم اللي معاها، معاها بنتين، واحدة استشهدت وواحدة مصابة، وعندها طفل خمس سنين استشهد، وبنتي عمرها 20 سنة استشهدت معهم”.

وأضافت “هاي اللي في الدار. كلهم مين؟ نسوان وأطفال هاي الأهداف”؟

وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، قال مسعفون إن خمسة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا في خان يونس.

وتشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى أن أكثر من 40400 فلسطيني قتلوا في الحرب. وتقول وكالات الإغاثة الإنسانية إن القطاع المزدحم تحول إلى أنقاض، ونزح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عدة مرات، ويواجهون نقصا حادا في الغذاء والدواء.

واندلعت الحرب بعدما شن مقاتلو حماس هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

* توقفت مساعدات الأمم المتحدة

قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة إن عمليات المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمة في قطاع غزة توقفت يوم الاثنين بعد أن أصدرت إسرائيل يوم الأحد أوامر إخلاء جديدة لمنطقة دير البلح بوسط القطاع حيث يقع مركز عمليات الأمم المتحدة.

وجاء أمر الإخلاء في الوقت الذي تستعد فيه المنظمة الدولية لبدء حملة لإعطاء لقاحات مضادة لفيروس شلل الأطفال لنحو 640 ألف طفل.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن طفلا يبلغ من العمر 10 أشهر أصيب بالشلل بسبب الفيروس من النوع الثاني، وهي أول حالة من نوعها في القطاع.

ومع استمرار القتال، واصل المفاوضون في القاهرة اجتماعاتهم الرامية لوقف القتال وإعادة 109 رهائن إسرائيليين وأجانب مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

وعلى الرغم من تفاؤل الولايات المتحدة التي تدعم المحادثات إلى جانب مصر وقطر، تتبادل حماس وإسرائيل تحميل بعضهما مسؤولية عدم إحراز تقدم.

ومن بين النقاط الشائكة الرئيسية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق إصرار إسرائيل على استمرار بسط سيطرتها على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) على الحدود مع مصر، والذي تقول إسرائيل إنه يستخدم كأحد الطرق الرئيسية لتهريب الأسلحة إلى غزة.

كما تتمسك إسرائيل بفحص المنتقلين من جنوب ووسط قطاع غزة إلى المناطق الشمالية عبر ممر نتساريم، الذي يشطر القطاع، قائلة إنها بحاجة إلى ضمان عدم تمكن المقاتلين المسلحين من التحرك شمالا.