إسرائيل تعلن استهداف قائد كبير بحزب الله في ضربة على بيروت

reuters_tickers

2دقائق

القدس/بيروت (رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة محددة الهدف في بيروت يوم الثلاثاء استهدفت قائدا في جماعة حزب الله قال الجيش إنه مسؤول عن هجوم الجولان الذي قتل فيه 12 طفلا وفتى في مطلع الأسبوع.

وقال شاهد من رويترز إن دوي انفجار قوي سُمع وشوهدت سحابة من الدخان تتصاعد فوق ضاحية بيروت الجنوبية، معقل الجماعة اللبنانية المسلحة، في نحو الساعة (1640 بتوقيت جرينتش).

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه “نفذ ضربة محددة الهدف في بيروت استهدفت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وعدد من المدنيين الإسرائيليين الآخرين”.

وأضاف إنه لم تصدر تعليمات جديدة للدفاع المدني في إسرائيل عقب الضربة.

وصرح مصدر أمني لبناني كبير بأن مصير القائد غير معلوم حتى الآن.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارة الإسرائيلية استهدفت محيط مجلس شورى حزب الله في منطقة حارة حريك بالعاصمة.

وتعيش بيروت حالة من التوتر منذ أيام تحسبا لهجوم إسرائيلي متوقع ردا على الهجوم على قرية مجدل شمس الدرزية في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

واتهمت إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله بتنفيذ الهجوم إلا أن الجماعة نفت مسؤوليتها عنه.