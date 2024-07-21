إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن والحوثيون يقولون إنهم استهدفوا إيلات

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(رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية لصاروخ سطح-سطح أطلق من اليمن يوم الأحد بينما قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها استهدفت مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر في إسرائيل بعدة صواريخ.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نظام الدفاع الصاروخي آرو 3 أسقط الصاروخ قبل عبوره إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقبل الاعتراض، دوت صفارات الإنذار في إيلات، مما دفع السكان إلى المسارعة إلى المخابئ.

ويأتي أحدث تراشق بين إسرائيل وجماعه الحوثي المتحالفة مع إيران في أعقاب غارة جوية شنتها مقاتلات إسرائيلية يوم السبت على أهداف عسكرية للحوثيين بالقرب من ميناء الحديدة اليمني مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 87 آخرين.

وجاءت تلك الغارة الجوية ردا على هجوم بطائرة مسيرة بعيدة المدى أطلقها الحوثيون استهدفت وسط تل أبيب يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة أربعة آخرين.

وسلط الهجوم على اليمن، الذي قال مسؤولون إسرائيليون إنه جاء بعد أكثر من 200 هجوم لجماعة الحوثي على إسرائيل، الضوء على المخاوف من أن حرب غزة، التي اندلعت بعد الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، يمكن أن تتحول إلى صراع أوسع نطاقا في المنطقة.