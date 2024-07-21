إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن والحوثيون يقولون إنهم استهدفوا إيلات

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(رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية لصاروخ سطح-سطح أُطلق من اليمن يوم الأحد بينما قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها استهدفت مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر في إسرائيل بعدة صواريخ.

وأدى الهجوم إلى استمرار تصاعد العنف بين إسرائيل والحوثيين والذي بدأ يوم الجمعة عندما أطلقت الجماعة اليمنية طائرة مسيرة استهدفت وسط تل أبيب مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة أربعة آخرين.

وردا على الهجوم، شنت طائرات مقاتلة إسرائيلية يوم السبت غارات جوية على أهداف بالقرب من ميناء الحديدة اليمني قالت إسرائيل إنها أهداف عسكرية تابعة للحوثيين. وقالت مصادر طبية في اليمن لرويترز يوم الأحد إن ستة أشخاص قُتلوا وأُصيب 80 آخرون في الضربات الجوية الإسرائيلية وجميعهم مدنيون.

وأظهرت صور من المنطقة المستهدفة حريقا مشتعلا ودخانا كثيفا يتصاعد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نظام الدفاع الصاروخي آرو 3 أسقط الصاروخ الذي أُطلق من اليمن يوم الأحد قبل عبوره إلى أراضي إسرائيل.

وقبل الاعتراض، دوت صفارات الإنذار في إيلات، مما دفع السكان إلى المسارعة إلى المخابئ.

ويأتي العنف المتبادل في إطار تداعيات حرب غزة المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر والتي استقطبت قوى إقليمية ودولية.

وأطلقت جماعات متحالفة مع إيران، بما في ذلك الحوثيون، صواريخ وقذائف على إسرائيل قائلة إنها تفعل ذلك دعما للفلسطينيين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة. وتدعم الولايات المتحدة وحلفاؤها إسرائيل ويزودونها بالسلاح.

وبدأت الحرب في السابع من أكتوبر بعد هجوم قادته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، بحسب السلطات الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، قصفت إسرائيل قطاع غزة واجتاحته بريا مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 39 ألف شخص، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع.

وأعلنت جماعة الحوثي، التي تسيطر على جزء كبير من شمال اليمن ومراكز حضرية كبيرة أخرى، في السابق عن استهداف إيلات وشن هجمات أخرى موجهة إلى إسرائيل، وتقول إنها تفعل ذلك ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

كما تهاجم الجماعة أيضا ممرات الشحن في البحر الأحمر منذ عدة أشهر.

وتشمل الجماعات الداعمة لحماس جماعات متحالفة مع إيران مثل جماعة الحوثي وجماعة حزب الله اللبنانية وفصائل عراقية.