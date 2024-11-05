إسرائيل تعلن اعتراض مسيرتين والمقاومة الإسلامية في العراق تعلن مسؤوليتها

1دقيقة

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إنه اعترض طائرة مسيرة دخلت الأراضي الإسرائيلية من الشرق مما أدى لانطلاق صفارات الإنذار في منطقة وادي عربة الممتدة من البحر الميت حتى إيلات.

وقال الجيش إنه تسنى أيضا اعتراض طائرة مسيرة أخرى اقتربت من إسرائيل من الشرق قبل عبورها إلى الأراضي الإسرائيلية. وأضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق دوت صفارات الإنذار في مدينة إيلات الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها إنها هاجمت “هدفا حيويا” في إيلات بطائرات مسيرة.

وأضافت أن الهجوم جاء “ردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

وقالت “تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

وتشن الجماعات العراقية الموالية لإيران هجمات على إسرائيل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.