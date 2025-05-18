إسرائيل تعلن الاستحواذ على “الأرشيف السوري الرسمي” الخاص بالجاسوس كوهين

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد استرجاع نحو 2500 وثيقة وصورة ومقتنيات شخصية كانت ضمن “الأرشيف السوري الرسمي” الخاص بعميل جهاز الموساد إيلي كوهين الذي أدى مهمات استخبارية حتى انكشاف أمره وإعدامه في الستينات.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو “في عملية سرية معقدة نفذها جهاز الموساد بالتعاون مع جهة استخباراتية شريكة، تمّ إحضار الأرشيف السوري الرسمي الخاص بإيلي كوهين الى إسرائيل”، مضيفا أنه يحوي “آلاف المواد التي احتفظت بها الاستخبارات السورية لعقود تحت حراسة مشددة”.

خلال مهمته السرية التي استمرت أربع سنوات، نسج كوهين علاقات وثيقة مع شخصيات سياسية وعسكرية رفيعة المستوى في سوريا، قبل أن تكتشف أجهزة الأمن أمره، ويعدم علنا في ساحة المرجة بدمشق في 18 أيار/مايو 1965.

واعتبر مكتب نتانياهو أن كوهين “أسطورة، مع مرور الزمن ها هو يظهر كأعظم عميل في تاريخ الدولة”.

وأضاف أن استعادة الأرشيف الخاص به يعكس “التزام إسرائيل الثابت بإعادة جميع مفقودينا وأسرانا ورهائننا” في إشارة ضمنية الى الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأشار بيان رئاسة الوزراء الى أن الحصول على هذه المتعلقات هو تتويج لـ”عقود من الجهد الاستخباراتي والعملي والتقني من قبل الموساد للعثور على أي معلومة تتعلق بإيلي كوهين بهدف كشف مصيره ومكان دفنه”.

وأوضح أن محاولات عديدة جرت على مر السنين بينها تلك التي نفذت “داخل دول معادية” لمعرفة ما حصل لكوهين.

ونقل البيان عن رئيس الموساد ديفيد برنيع قوله إن نقل الأرشيف الى إسرائيل “يعد إنجازا كبيرا يحمل أسمى القيم الأخلاقية، وخطوة إضافية نحو تحديد مكان دفنه في دمشق”.

وتشمل المواد المسترجعة وصية أصلية كتبها كوهين بخط يده قبل ساعات من إعدامه، وتسجيلات صوتية وملفات من استجوابه واستجواب من كانوا على اتصال به، ورسائل كتبها لعائلته في إسرائيل وصور من مهمته في سوريا.

كما تتضمن مقتنيات شخصية نُقلت من منزله بعد اعتقاله، منها جوازات سفر مزورة وصور له مع مسؤولين عسكريين وحكوميين سوريين رفيعي المستوى، إضافة إلى دفاتر لتدوين الملاحظات ويوميات تسرد مهام الموساد.

كذلك، تم العثور على ملف يحمل اسم “نادية كوهين” يتضمن تفاصيل مراقبة أجهزة الأمن السورية للحملة التي قادتها زوجته للمطالبة بالإفراج عنه.

وشارك نتانياهو وبرنيع هذا الأرشيف مع نادية كوهين في اجتماع خاص عُقد الأحد، بحسب ما أفاد البيان الاسرائيلي.

وهذه ثاني عملية سرية مرتبطة بسوريا تعلن إسرائيل تنفيذها منذ أطاحت فصائل معارضة بحكم الرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.

وكانت إسرائيل أعلنت في 11 أيار/مايو أنها استعادت عبر “عملية خاصة” في “العمق السوري”، رفات جندي قتل خلال معركة في شرق لبنان خلال اجتياح 1982.

وأفاد مسؤول فلسطيني في سوريا وكالة فرانس برس كانون الأول/ديسمبر، بعد أيام من سقوط حكم الأسد، بأن الدولة العبرية تحاول عبر وسطاء معرفة مكان رفات كوهين وجندي اسرائيلي مفقود.

وفي صيف 2018، أعلنت الدولة العبرية أنّها استعادت ساعة يد كوهين التي كانت جزءاً من “هويته العربية الزائفة” وذلك بفضل “عملية خاصّة نفّذها الموساد في دولة عدوّة”.

وسرت حينها معلومات بشأن مفاوضات تجريها إسرائيل مع روسيا الحليفة للأسد، من أجل استعادة أغراض شخصية أخرى لكوهين، وحتّى رفاته.

ميب/راغ/ها/كام