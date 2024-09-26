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إسرائيل تعلن الحصول على حزمة مساعدات أمريكية بقيمة 8.7 مليار دولار

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القدس (رويترز) – قالت إسرائيل يوم الخميس إنها حصلت على حزمة مساعدات بقيمة 8.7 مليار دولار من الولايات المتحدة لدعم جهودها الحربية الحالية.

تشمل الحزمة 3.5 مليار دولار مخصصة لمشتريات أساسية تتعلق بالمجهود الحربي و5.2 مليار دولار مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي بما في ذلك منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ ونظام ليزر متطور.

وتحارب إسرائيل حاليا على جبهتين في مواجهة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة وجماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان.

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