إسرائيل تعلن القبض على أعضاء شبكة تجسس تعمل لصالح إيران

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من جوناثان سول

القدس (رويترز) – قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) والشرطة يوم الاثنين إن أجهزة الأمن ضبطت شبكة تجسس كانت تجمع معلومات لصالح المخابرات الإيرانية في أحدث محاولة من جانب طهران لتجنيد إسرائيليين لأغراض التجسس.

وأضاف شين بيت والشرطة في بيان مشترك أنه أُلقي القبض على سبعة إسرائيليين من شمال البلاد، ومنها مدينة حيفا الساحلية، بعد أن خلص تحقيق إلى أنهم جمعوا معلومات مخابرات عن قواعد للجيش الإسرائيلي وبنى تحتية للطاقة والموانئ.

وقالت الشرطة إن هذا الخرق الأمني من بين أخطر الخروقات التي شهدتها إسرائيل على الإطلاق.

وقال مصدر رفيع المستوى في شين بيت “خلص التقييم إلى أن أنشطة أعضاء الشبكة تسببت في أضرار أمنية لأمن الدولة”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الإيرانية حتى الآن.

وقال البيان إن اثنين من عملاء جهاز المخابرات الإيراني كلفا المشتبه بهم، وبينهم قاصران، بتنفيذ مئات المهام لجمع معلومات عن قواعد عسكرية في أنحاء إسرائيل.

وأضاف البيان أن الأهداف شملت محطة للطاقة بمدينة الخضيرة في شمال إسرائيل وقواعد عسكرية مع التركيز على القوات الجوية والبحرية إضافة إلى موانئ وبطاريات القبة الحديدية المستخدمة في الدفاع الجوي الإسرائيلي.

وقدّم المشتبه بهم خدماتهم مقابل مئات آلاف الدولارات حصلوا على جزء منها في صورة عملات مشفرة.

وأضاف المصدر “في إطار التحقيق، جمع أعضاء الشبكة عددا كبيرا من المواد المضبوطة وسلموها للعميلين الإيرانيين”.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم تصرفوا بدافع الجشع للحصول على المال “وألحقوا الضرر بدولة إسرائيل ومواطنيها”.

ومن المتوقع أن يقدم مكتب الادعاء في إسرائيل لائحة اتهام في الأيام المقبلة.

وفي سبتمبر أيلول، ألقت أجهزة الأمن الإسرائيلية القبض على مواطن إسرائيلي للاشتباه بضلوعه في مؤامرة اغتيال مدعومة من إيران تستهدف شخصيات بارزة، منهم رئيس الوزراء.

ولإسرائيل تاريخ طويل في عمليات المخابرات في إيران، منها ما أُثير عن ضلوعها في اغتيال الزعيم الأسبق لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في يوليو تموز بطهران.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن عملية الاغتيال حتى الآن.