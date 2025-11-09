إسرائيل تعلن تسلمها عبر الصليب الأحمر رفاتا تقول حماس إنه يعود لضابط قتل في العام 2014

أعلنت إسرائيل الأحد تسلمها عبر الصليب الأحمر رفاتا تقول حركة حماس إنه يعود للضابط هدار غولدن الذي قُتل في قطاع غزة في العام 2014.

ومن المتوقع أن يقوم خبراء الطب الشرعي في إسرائيل بفحص الرفات بعد تسلمه وتأكيد ما إذا كان يعود لغولدن أم لا.

وفي حال تأكد ذلك، ستكون حماس أعادت، مع تعداد غولدن، 24 جثة منذ دخول وقف إطلاق النار الحالي في قطاع غزة حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو “تسلمت إسرائيل، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نعش رهينة قُتل وتم تسليمه إلى قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك داخل قطاع غزة”.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة أعلنت في وقت سابق الأحد عزمها تسليم رفات غولدن.

وقالت كتائب القسام في بيان “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم كتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثة الضابط هدار غولدن التي تم العثور عليها ظهر أمس (السبت) في مسار أحد الأنفاق بمخيم يبنا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة عند الساعة 14:00 بتوقيت غزة” (12,00 ت غ).

منذ مقتله، تم احتجاز جثمان غولدن في غزة، لكن حماس لم تؤكد ذلك ولم تعلن حيازتها لرفاته.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن إسرائيل سمحت لعناصر من حماس والصليب الأحمر بإجراء عملية بحث السبت في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية في غزة، رغم أن حماس والجيش لم يؤكدا ذلك.

جاء ذلك بعدما نقلت عدة وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة الثانية عشرة، عن مصادر في حماس قولها إن الحركة عثرت على رفات هدار غولدن في نفق في بمدينة رفح (جنوب) يقع أسفل منطقة تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.

وقال نتانياهو في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الأحد “سقط الملازم هدار غولدن في معركة بطولية خلال عملية الجرف الصامد عام 2014. جثمانه اختُطف على يد حماس، التي رفضت طوال هذه الفترة إعادته”.

– أربع جثث متبقية –

وقُتل إبان الحرب في العام 2014 والتي استمرت ستة أسابيع، جندي آخر هو أورون شاؤول.

وتمت استعادة جثمانه في وقت سابق من هذا العام أثناء الحرب الأخيرة، التي اندلعت بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الاول/أكتوبر 2023.

وفشلت المحاولات السابقة لاستعادة رفات الجنديين من خلال صفقات تبادل الأسرى.

كان غولدن (23 عاما) عنصرا في وحدة إسرائيلية مكلفة تحديد أنفاق حماس وتدميرها عندما قُتل في الأول من آب/أغسطس 2014، بعد ساعات فقط من سريان وقف إطلاق نار إنساني لمدة 72 ساعة.

وقال الجيش إن فريقه تعرض لإطلاق نار من مسلحين قاموا بقتله واحتجاز جثمانه.

من جانبها، تطرقت المتحدثة باسم الحكومة شوش بدرسيان الأحد إلى ظروف مقتل غولدن.

وقالت أمام الصحافيين “خرج الإرهابيون من نفق في رفح وهاجموا جنود الجيش الإسرائيلي”.

وأضافت “قُتل هدار برصاصة خلال هذا الهجوم الذي شنّته حماس، وجرّ الإرهابيون جثمانه إلى داخل النفق”.

أما كاتب العمود في صحيفة هآرتس اليسارية عاموس هرئيل، فاعتبر أن استرجاع جثمان غولدن “بعد تأخير 11 عاما يحمل دلالة كبيرة”.

وأضاف “سيُغلق ذلك فصلا مؤلما، ويوجه رسالة مفادها أن التزام إسرائيل بعدم ترك أي جندي خلفها ما زال ثابتا”.

أدرجت إسرائيل اسم غولدن ضمن قائمة الرهائن الموتى الذين تسعى إلى استعادة رفاتهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة.

وفي بداية الهدنة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، كانت حماس تحتجز عشرين رهينة أحياء و28 جثة لرهائن.

وأفرجت مذاك عن جميع الرهائن الأحياء وأعادت 24 جثمانا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني من سجونها، وأعادت جثث مئات الفلسطينيين إلى غزة.

وفي حال تم تأكيد أن الرفات يعود لغولدن، تبقى أربع جثث لرهائن – ثلاثة إسرائيليين وتايلاندي واحد – من المقرر إعادتها من غزة.

– تشييع جندي –

الأحد أيضا، شيّعت إسرائيل رفات الجندي إيتاي حِن الذي سلم في وقت سابق الأسبوع الماضي.

والجندي حِن، إسرائيلي أميركي، كان يقوم بمهامه العسكرية على الحدود مع قطاع غزة إبان هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأعلن الجيش الإسرائيلي وفاته في آذار/مارس 2024، موضحا أنه قُتل في المعارك ونُقلت جثته إلى غزة.

وفي كلمة تأبينية بثتها عائلة حِن، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف “في 7 (تشرين الأول)/أكتوبر 2023، عندما اجتاحت الفوضى والرعب دولة إسرائيل، وقف إيتاي شامخاً مدافعاً عن الآخرين. في تلك اللحظات العصيبة، أظهر إيتاي بطولة تمثل الشجاعة الحقيقية، الاستعداد لمواجهة خطر لا يمكن تصوره كي يعيش الآخرون”.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1,221 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل 69176 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لبيانات وزارة الصحة في غزة، التي تعتبر موثوقة من قبل الأمم المتحدة.

ومن غير المعروف عدد المقاتلين الإجمالي من بين القتلى.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، قُتل منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2023، 479 جنديا إسرائيليا.

