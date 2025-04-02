إسرائيل تعلن توسيع عملياتها لضمّ “مناطق واسعة” من قطاع غزة الى المناطق الأمنية

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أعلنت إسرائيل الأربعاء توسيع عملياتها العسكرية لضمّ “مناطق واسعة” من قطاع غزة الى “المناطق الأمنية”، في حين قتل 15 شخصا في غارتين إسرائيليتين في القطاع، بحسب الدفاع المدني، بعد أسبوعين على استئناف الدولة العبرية هجماتها.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن العملية العسكرية في قطاع غزة “تتوسّع لتدمير الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية وإخلاء المنطقة منهم، ووضع اليد على مناطق واسعة سيتم دمجها في المناطق الأمنية الإسرائيلية”.

وأضاف “أدعو سكان غزة إلى التحرك الآن لطرد حماس وتسليم كل الرهائن”.

واستأنفت إسرائيل القصف المكثف على قطاع غزة في 18 آذار/مارس بعد هدنة بدأ تطبيقها في 19 كانون الثاني/يناير إثر حرب مدمّرة استمرّت 15 شهرا بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي. كما بدأت هجوما بريا جديدا، منهية بذلك وقفا لإطلاق النار استمر قرابة شهرين بعدما وصلت المفاوضات بشأن مراحله التالية إلى طريق مسدود.

ومنذ استئناف القتال، أعلنت وزارة الصحة التي تديرها حماس مقتل 1042 شخصا في الهجمات الإسرائيلية، ما يرفع حصيلة القتلى في القطاع الفلسطيني منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم دام لحركة حماس على إسرائيل، إلى 50399.

وندّد منتدى عائلات الرهائن الأربعاء بإعلان وزارة الدفاع “المروع”.

وقال أقرباء الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس، “عوضا عن تحرير الرهائن بواسطة اتفاق ووضع حد للحرب، ترسل الحكومة الإسرائيلية المزيد من الجنود إلى غزة للقتال في المناطق ذاتها التي سبق أن قاتلت فيها مرارا”.

وأضافوا “فسّروا لنا كيف تخدم هذه العملية هدف إعادة الرهائن وكيف تنوون تفادي تعرضيهم للخطر”.

– “الضغط العسكري” –

وكان كاتس أعلن في 21 آذار/مارس أنه أمر الجيش “بالسيطرة على المزيد من الأراضي في غزة”.

وحذّر بأنه “كلما رفضت حماس الإفراج عن الرهائن، خسرت المزيد من الأراضي التي ستضمّها إسرائيل”، متوعدا بـ”الاحتلال الدائم… للمناطق العازلة” داخل القطاع.

وبعد فترة وجيزة من إعلان كاتس الأربعاء، أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة عن مقتل 15 شخصا على الأقل بينهم أطفال في غارتين إسرائيليتين استهدفتا فجرا منزلين في رفح (جنوب) والنصيرات (وسط).

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إلى سقوط “13 شهيدا وعشرات المصابين جراء قصف طائرات الاحتلال فجر اليوم لمنزل يؤوي نازحين في وسط خان يونس، عدد منهم من الأطفال” فيما سقط “شهيدان آخران إثر استهداف من الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا لمنزل في مخيم النصيرات”.

– أفران مغلقة –

ومنذ الثاني من آذار/مارس، أوقفت إسرائيل السماح للمساعدات بدخول قطاع غزة، ما زاد من الأزمة الإنسانية.

وأغلقت بعض الأفران ابوابها بسبب نقص الطحين.

وقال محمود شيخ خليل لوكالة فرانس برس “الوضع صعب، لا يوجد طحين، لا خبز، لا طعام، لا ماء”.

وكان الجيش الإسرائيلي أنذر الثلاثاء سكان ثلاث مناطق في جنوب قطاع غزة بإخلائها قبل قصفها.

وتسبّب هجوم حماس على إسرائيل بمقتل 1218 شخصا، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخلال الهجوم، خُطف 251 شخصا، لا يزال 58 منهم محتجزين في غزة، من بينهم 34 شخصا توفوا أو قتلوا، بحسب الجيش. بينما أفرج عن آخرين خلال هدنة قصيرة تم تنفيذها في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 لمدة أسبوع والهدنة الأخيرة التي استمرت قرابة الشهرين.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد حركة حماس إلى إلقاء السلاح، مؤكدا أنه “سيُسمح لقادتها بمغادرة” قطاع غزة.

وأعلنت حماس وإسرائيل السبت تلقي اقتراح جديد من الدول الوسيطة، مصر وقطر والولايات المتحدة، لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

وقال نتانياهو الأحد “في ما يتعلق بحماس في غزة فإن الضغط العسكري فعال (…) نحن نتفاوض تحت النيران، ونرى تصدعات بدأت تظهر” في مطالب الحركة في المفاوضات غير المباشرة.

دمس/دص-رض/الح