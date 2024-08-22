إسرائيل تعلن توقيف أربعة أشخاص إثر هجوم مستوطنين على قرية في الضفة الغربية

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أعلنت الشرطة والاستخبارات الإسرائيلية الخميس توقيف أربعة أشخاص بينهم قاصرة يشتبه بـ”ضلوعهم في حوادث إرهابية ضد فلسطينيين” خلال الهجوم الدامي الذي شنه مستوطنون على قرية جيت في الضفة الغربية المحتلة قبل أسبوع.

وافادت الشرطة والاستخبارات في بيان “كان هذا حادثا إرهابيا خطرا ترافق مع إحراق مبان وسيارات والرشق بالحجارة وبزجاجات حارقة، كما قتل فلسطيني وأصيب آخر بجروح”.

وذكر البيان أن المشتبه بهم “قيد الاحتجاز” فيما “يتواصل التحقيق”.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية لوكالة فرانس بس إن المشتبه بهم الأربعة يخضعون للاستجواب بشأن “أعمال مختلفة” كلها وقعت “في اليوم نفسه” في قرية جيت بشمال الضفة الغربية.

وشن نحو مئة مستوطن يحملون بحسب شهود سكاكين وأسلحة نارية، هجوما ليلة 15 آب/أغسطس على قرية جيت ما أدى إلى مقتل فلسطيني عمره 23 عاما وإصابة آخر بجروح.

وأثار الهجوم موجة تنديد في العالم إنما كذلك داخل الطبقة السياسية الإسرائيلية.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس في جنوب إسرائيل.

وقتل مذاك ما لا يقل عن 640 فلسطينيا برصاص المستوطنين والقوات الإسرائيلية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية فلسطينية، فيما قتل ما لا يقل عن 19 إسرائيليا بينهم جنود، في هجمات فلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.

ويعيش عشرات آلاف المستوطنين في الضفة الغربية في تجمعات تعتبر غير قانونية بالنسبة الى الأمم المتحدة.

وسجّلت الأمم المتحدة في الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 12 آب/أغسطس، 1250 هجوما شنها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين، بما في ذلك 120 هجوما تسبّبت في وقوع ضحايا فلسطينيين وألف تسبّبت في أضرار مادية.

بور-لبا/دص/غ ر