إسرائيل تعلن شراء 25 طائرة من طراز إف-15 “مطورة” من شركة بوينغ (مسؤول)

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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الخميس توقيعها اتفاقا مع شركة بوينغ لشراء 25 طائرة مقاتلة من طراز إف-15 “مطورة” بتمويل من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.

وتنص الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 5,2 مليارات دولار على إمكان شراء 25 طائرة إضافية.

وقالت الوزارة في بيان إن تسليم الطائرات المقاتلة سيتم على دفعات تتراوح بين أربع وست طائرات سنويا اعتبارا من العام 2031.

وبحسب بيان الوزارة فإن الطائرات المقاتلة الجديدة (إف-15 أي إيه)”ستكون مجهزة بأنظمة أسلحة متطورة وتشمل دمج التقنيات الإسرائيلية المتطورة”.

وأضاف “ستتميز الطائرات الحديثة بمدى أكبر وحمولة أكبر وأداء أفضل في سيناريوهات تشغيلية مختلفة”.

من جانبه، قال المدير العام للوزارة إيال زامير في البيان إن إسرائيل حصلت منذ بدء الحرب مع حماس قبل أكثر من عام على اتفاقيات شراء أسلحة بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار.

وأضاف زامير “بينما نركز على الاحتياجات الفورية للأسلحة والذخيرة المتقدمة بمستويات غير مسبوقة فإننا نستثمر في الوقت نفسه في القدرات الاستراتيجية طويلة الأجل”.

ووفقا لمدير عام الوزارة فإن “سرب إف-15 إلى جانب إف-35 الثالث الذي تم شراؤه في وقت سابق من هذا العام، يمثلان تعزيزا تاريخيا لقوتنا الجوية ونطاقنا الاستراتيجي القدرات والتي أثبتت أهميتها خلال الحرب الحالية”.

منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ينفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات منتظمة على كل من قطاع غزة وجنوبي لبنان بعد الهجوم المباغت الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل.

كذلك، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي في 26 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم ضربات انتقامية ضد إيران طالت عدة أهداف عسكرية هناك.

نهاية أيلول/سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية حصولها على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأميركية بقيمة 8,7 مليار دولار بما في ذلك 3,5 مليار دولار لشراء مواد ومعدات حربية بقيمة 5,2 مليار دولار تهدف إلى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

بور/ها/نور