إسرائيل تعلن عن “اعتداء إرهابي” في تل أبيب وحماس والجهاد تتبنيان “عملية استشهادية”

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية الإثنين أن انفجارا وقع الليلة الماضية في تل أبيب، نتج من “اعتداء إرهابي” أدّى إلى إصابة أحد المارة، فيما ذكرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أنها كانت عملية انتحارية وأعلنتا مسؤوليتهما عنها.

وقالت الشرطة في بيان إن الانفجار “كان اعتداء إرهابيا”.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها المشتركة عن الهجوم مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وقالت كتائب عز الدين القسام في بيان مقتضب نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “تلغرام “تعلن كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس تنفيذ العملية الاستشهادية التي وقعت مساء أمس الأحد في مدينة تل أبيب”.

واضاف البيان أن “العمليات الاستشهادية بالداخل المحتل ستعود للواجهة طالما تواصلت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين واستمرار سياسة الاغتيالات”.

وقُتل منفّذ الهجوم نتيجة الانفجار، وفق ما قالت وسائل إعلام إسرائيلية.

من جانبه، أكد الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر أنه تم تجنّب هجوم أكثر خطورة.

وقال في إيجاز صحافي عبر الإنترنت إن “الفلسطيني الذي كان يحمل حقيبة ظهر مليئة بالمتفجرات فجّرها قبل أن يتمكن.. من الوصول إلى منطقة أكثر اكتظاظا بالسكان”.

وذكرت الشرطة أن السلطات أجرت “تقييما للوضع” على الفور وأصدرت تعليماتها “بزيادة مستوى التأهب وإجراء عمليات بحث واسعة النطاق في جميع أنحاء منطقة تل أبيب”.

وقع الاعتداء بعيد وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب للدفع من أجل وقف لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر في قطاع غزة.

ويعقد بلينكن سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وسط تزايد المخاوف من تصعيد إقليمي واسع النطاق.

ميب-جد/ها-لين/ب ق