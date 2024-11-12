إسرائيل تعلن فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قبل نهاية مهلة حددتها الإدارة الاميركية للدولة العبرية لزيادة المساعدات للفلسطينيين، والتي لا تزال منظمات غير حكومية تعتبرها غير كافية.

في الأثناء، اعتبرت الولايات المتحدة الثلاثاء أن إسرائيل لم تنتهك القانون الأميركي في ما يتعلق بدخول المساعدات الانسانية الى غزة، لكنها دعت الدولة العبرية إلى بذل مزيد من الجهد على هذا الصعيد.

ومع تواصل الحرب بين الدولة العبرية وحماس في قطاع غزة، تستمر المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء مقتل 17 شخصا على الأقل في غارات طالت مناطق مختلفة من البلاد.

وأدت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 عقب هجوم غير مسبوق للحركة على جنوب إسرائيل، الى دمار واسع في القطاع الفلسطيني المحاصر، وأزمة انسانية كارثية تطال الغالبية العظمى من سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان الثلاثاء “تمّ اليوم فتح معبر كيسوفيم لنقل شاحنات المساعدات الإنسانية”.

وأضاف “دخلت المساعدات إلى قطاع غزة بعد عمليات تفتيش أمنية مشددة عند معبر كرم أبو سالم من قبل عناصر الأمن التابعين لسلطة المعابر الحدودية في وزارة الدفاع” الإسرائيلية.

وقال سيتفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن برنامج الأغذية العالمي “أبلغنا اليوم بأنه أرسل أول قافلة مساعدات” عبر كيسوفيم، مشيرا إلى وجود 15 شاحنة تحمل مواد غذائية ودقيقا.

من جهتها، اعتبرت حركة حماس أن تصريحات الإدارة الأميركية بشأن اتخاذ اسرائيل اجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة تعد “تأكيدا للشراكة الكاملة” لواشنطن في “حرب الإبادة” في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان صحفي “نستنكر ما صدر عن الإدارة الأميركية من مزاعم تدعي اتخاذ الاحتلال إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، ونعدها تأكيدا للشراكة الكاملة لإدارة الرئيس الأميركي (جو) بايدن في حرب الإبادة الوحشية بحق شعبنا في قطاع غزة منذ أكثر من عام”.

وفي رسالة مؤرخة في 13 تشرين الأول/أكتوبر، قدّم وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن، سلسلة مطالب لإسرائيل من شأنها زيادة المساعدات الإنسانية، وأمهلاها 30 يوما للردّ، وذلك تحت طائلة تعليق جزء من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.

وأشارت الرسالة، على سبيل المثال، إلى ضرورة أن تسمح إسرائيل بإدخال ما يصل إلى 350 شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميا، وأن تفتح معبرا خامسا إلى القطاع الفلسطيني، وألا يُصدر الجيش الإسرائيلي أوامر لإخلاء مناطق في غزة إلا عند الضرورة القصوى.

– “خطوات في الاتجاه الصحيح” –

على الرغم من الإعلان الإسرائيلي، جدّدت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنظمات إنسانية مطالبتها بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة.

وقالت ثماني منظمات إغاثية بما فيها “أوكسفام” و”أنقذوا الأطفال” إن إسرائيل “فشلت في الامتثال” للمطالب الأميركية “على حساب تكلفة بشرية هائلة للمدنيين الفلسطينيين في غزة”.

وأكدت في بيان أن “الوضع الإنساني في غزة الآن في أسوأ حالاته منذ بدء الحرب في تشرين الأول/اكتوبر 2023”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن “هذه الإجراءات التي شهدناها، نعتقد أنها خطوات في الاتجاه الصحيح”.

وأضاف “نريد أن نرى المزيد من الخطوات. نريد أن نرى هذه الخطوات مستدامة على مدى فترة زمنية كبيرة، وفي النهاية، نريد أن نرى هذه الخطوات لها نتيجة على الوضع”.

واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق شنّته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأسفر الهجوم عن مقتل 1206 أشخاص غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا الى أرقام رسمية إسرائيلية. وتشمل هذه الحصيلة مَن لقوا حتفهم أو قتِلوا في الأسر.

وخلال الهجوم، خطف المسلحون 251 شخصا، لا يزال 97 منهم في غزة، بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.

وتردّ إسرائيل مذّاك بقصف مدمّر وعمليات برّية في قطاع غزة ما أسفر عن مقتل 43665 شخصا، غالبيتهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.

في غضون ذلك، تواصلت الغارات الإسرائيلية الدامية في غزة. وأعلن الدفاع المدني مقتل 14 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على القطاع.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة عسكريين في شمال غزة، ما يرفع الى 376 عدد الجنود الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

وأكدت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها “لم تفقد الأمل” في التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، على رغم إعلان قطر تعليق وساطتها بين إسرائيل وحماس.

وندّدت جويس مسويا التي تتولى بالوكالة رئاسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في مداخلة أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء بـ”وحشية يومية” تواجه سكان قطاع غزة المحاصر والذي تقصفه إسرائيل، واصفة ما يجري هناك بـ”أعمال تذكّر بأخطر الجرائم الدولية”.

– 33 قتيلا في لبنان –

بعدما أضعفت حماس في غزة، نقلت إسرائيل في أيلول/سبتمبر ثقل عملياتها العسكرية الى لبنان حيث كانت تتبادل القصف مع حزب الله منذ نحو عام على خلفية الحرب في القطاع. وكثّفت الدولة العبرية غاراتها الجوية اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر، وأعلنت في 30 منه بدء عمليات برية “محدودة”.

وقُتل 33 شخصا في غارات اسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة في لبنان الثلاثاء وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وأعلن حزب الله أنه قصف قاعدة جوية اسرائيلية جنوب تل أبيب بصواريخ “نوعية” بعد سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. كما أكد في سلسلة بيانات منفصلة، إطلاق صواريخ نحو أهداف وقواعد في شمال إسرائيل.

وفي إسرائيل، أعلن جهاز الإسعاف مقتل شخصين في مدينة نهاريا (شمال) بعد إطلاق مقذوفات من لبنان.

وأعلنت بلدية نهاريا في بيان مقتل رجلين في الخمسينيات من العمر “قرب مستودع تعرض لإصابة مباشرة”.

وليلا استهدفت غارة الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الثلاثاء-الأربعاء، بعد إنذار اسرائيلي بالإخلاء في أحد أحياء المنطقة.

وأظهرت لقطات البثّ المباشر لفرانس برس دخانا ونارا منبعثا من الضاحية الجنوبية أعقبت دويّ انفجار، بعدما استهدفت سلسلة غارات اسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت صباحا.

وقتل أكثر من 3300 شخص في لبنان غالبيتهم من المدنيين وفق وزارة الصحة اللبنانية منذ بدء حزب الله تبادل القصف مع اسرائيل قبل أكثر من عام، فيما قتل 45 مدنيا و30 عسكريا في الدولة العبرية.

والتقى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا مساء الثلاثاء رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نيجب ميقاتي.

وتندرج زيارة لاكروا للبنان والتي تستمر ثلاثة أيام في إطار “تعزيز دعوات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار”، وفق دوجاريك.***

بور/شي-ود/سام