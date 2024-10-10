إسرائيل تعلن قتل عضو بحزب الله في الجولان وأنباء عن ضربات جوية على سوريا

reuters_tickers

8دقائق

من جيمس ماكنزي وتيمور أزهري

القدس/بيروت (رويترز) – قالت إسرائيل إنها قتلت عضوا في جماعة حزب الله في سوريا كان ينقل معلومات مخابراتية ضد إسرائيل في هضبة الجولان المحتلة، في حين ذكرت وسائل إعلام سورية يوم الخميس أن ضربات جوية إسرائيلية أصابت أهدافا في سوريا.

تكثف إسرائيل، التي تنفذ ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات، وتيرة غاراتها منذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل، وهو ما تلاه شن إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

وصعدت إسرائيل ردها على هجوم حماس، فأرسلت قوات إلى لبنان وشنت غارات جوية على إيران واليمن وسوريا فيما تقول إنه تعقب للفصائل التي تدعمها إيران، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع أوسع في منطقة الشرق الأوسط واحتمالات انجرار إيران والولايات المتحدة إليه.

وامتدت الاشتباكات البرية بين القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله، المدعومة من إيران، على حدود جنوب لبنان الجبلية يوم الأربعاء، بينما تسود منطقة الشرق الأوسط حالة تأهب قصوى وسط تقارير عن رد إسرائيلي محتمل على ضربة صاروخية شنتها إيران الأسبوع الماضي.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء عن الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران في مكالمة وصفها الجانبان بالإيجابية.

وقال البيت الأبيض إنهما ناقشا خطط إسرائيل في المكالمة، التي استمرت 30 دقيقة، وحث بايدن نتنياهو على الحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين في لبنان.

وتتوعد إسرائيل إيران بأنها ستدفع ثمن هجومها الصاروخي، الذي تسبب في أضرار طفيفة، بينما قالت طهران إنها ستقابل أي رد بدمار واسع النطاق، مما أثار مخاوف من اندلاع قتال أوسع نطاقا في المنطقة المنتجة للنفط.

وكان بايدن قد أدلى الأسبوع الماضي بتصريحات غير مؤيدة لفكرة استهداف إسرائيل حقول النفط الإيرانية، وقال إنه لن يدعم إسرائيل في ضرب المواقع النووية الإيرانية.

* ضربات في سوريا

قال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إنه قتل اثنين من قادة حزب الله في جنوب لبنان وإن طائراته المقاتلة هاجمت مستودعات ذخيرة في منطقة بيروت ومستودعات ذخيرة وبنى تحتية عسكرية أخرى في جنوب لبنان يوم الأربعاء.

وذكر الأربعاء أنه قتل أدهم جحوت، الذي وصفه بأنه أحد أعضاء “الشبكة الإرهابية في الجولان” التابعة لحزب الله، وذلك في منطقة القنيطرة بسوريا.

وأضاف أن دور جحوت كان نقل المعلومات من مصادر في النظام السوري إلى حزب الله ونقل المعلومات المخابراتية التي تم جمعها على الجبهة السورية لتسهيل العمليات ضد إسرائيل في هضبة الجولان.

احتلت إسرائيل هضبة الجولان في حرب 1967 وضمت المنطقة، وهي الخطوة التي لم تعترف بها معظم الدول.

وقال التلفزيون السوري في وقت مبكر من صباح يوم الخميس إن إسرائيل نفذت غارات جوية استهدفت منطقة صناعية في ريف حمص وموقعا عسكريا في حماة، “واقتصرت الخسائر على الماديات”.

ونقل التلفزيون عن مدير المدينة الصناعية في حسياء عامر خليل قوله إن “عدوانا جويا إسرائيليا استهدف معمل سيارات، إضافة لسيارات محملة بمواد طبية وإغاثية في المدينة، ما أدى لاشتعال حريق كبير بالمكان”، مضيفا أن فرق الإطفاء تعمل حاليا على إخماده.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بسماع دوي الانفجارات أيضا في درعا، وأنه يجري التحقيق فيها.

وقال الجيش الإسرائيلي الأربعاء إنه اعترض طائرة مسيرة اقتربت من إسرائيل فوق البحر الأحمر لكنها لم تدخلها، وذلك بعد دقائق من إعلان المقاومة الإسلامية في العراق استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية بطائرات مسيرة.

* “هجومنا سيكون قاتلا ودقيقا ومفاجئا”

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين إن النقاش بين بايدن ونتنياهو كان “مباشرا ومثمرا جدا” رغم اعترافها بوجود خلافات بينهما.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون للصحفيين إن بايدن ونتنياهو أجريا “مكالمة إيجابية، ونحن نقدر دعم الولايات المتحدة”.

وتوترت العلاقات بين بايدن ونتنياهو بسبب طريقة إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للحرب في غزة ولبنان. وحاولت الولايات المتحدة منع تصعيد الأعمال القتالية وسعت دون جدوى إلى التوسط في وقف إطلاق النار في غزة.

وذكر بعض المحللين أن إسرائيل سترد على الهجوم الذي شنته إيران عليها في أول أكتوبر تشرين الأول باستهداف المنشآت العسكرية الإيرانية على الأرجح، وخاصة تلك التي تنتج الصواريخ الباليستية مثل المستخدمة في الهجوم. وقد تسعى أيضا إلى تدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومنشآت إطلاق الصواريخ.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في مقطع مصور بثته وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأربعاء أن هناك خططا لشن ضربة قاتلة على إيران. وقال “هجومنا سيكون قاتلا ودقيقا ومفاجئا قبل كل شيء”.

وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان إن دعوة الولايات المتحدة وفرنسا لهدنة مدتها 21 يوما بين إسرائيل وجماعة حزب الله “ما زالت مطروحة على الطاولة” رغم تصاعد الصراع.

وذكرت الحكومة اللبنانية أن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل أكثر من 2100، معظمهم في الأسابيع القليلة الماضية، وأجبر 1.2 مليون على النزوح.

وتقول إسرائيل إنه ليس لديها خيار سوى ضرب حزب الله حتى يتمكن عشرات الآلاف من الإسرائيليين من العودة إلى منازل فروا منها تحت نيران صواريخ حزب الله.

ووفقا لإحصاءات إسرائيلية، قُتل نحو 1200 واحتجز حوالي 250 رهينة في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 42 ألف فلسطيني قتلوا في الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل ردا على هجوم حماس. كما نزح معظم سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا، ودمرت مناطق كثيرة منه.