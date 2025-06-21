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إسرائيل تعلن قتل قائد إيراني كبير مع استمرار تبادل الهجمات

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من ألكسندر كورنويل وجيمس أوليفانت

القدس/واشنطن (رويترز) – قالت إسرائيل يوم السبت إنها قتلت قائدا إيرانيا مخضرما مع استمرار تبادل الهجمات بين البلدين، وذلك بعد يوم من إعلان طهران رفضها التفاوض على برنامجها النووي في ظل تعرضها للقصف.

فيما تسعي أوروبا إلى إبقاء محادثات السلام قائمة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن سعيد إيزادي قائد الوحدة الفلسطينية في فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، قتل في غارة جوية على شقة بإقليم قم الإيراني.

وقال كاتس في بيان إن إيزادي قام بتمويل وتسليح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبل هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة، ووصف مقتله بأنه “إنجاز كبير للمخابرات الإسرائيلية والقوات الجوية”.

ونقلت تقارير إعلامية إيرانية عن الحرس الثوري قوله إن خمسة من أعضائه قُتلوا في هجمات على خرم اباد، ولم تورد وسائل الإعلام أنباء عن إيزادي الذي كان مدرجا على قوائم العقوبات الأمريكية والبريطانية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أيضا بأن إسرائيل هاجمت مبنى في قم، حيث أشارت تقارير أولية إلى مقتل فتى يبلغ من العمر 16 عاما وإصابة شخصين.

وذكرت وكالة فارس للأنباء أن إسرائيل استهدفت منشأة أصفهان النووية، وهي واحدة من أكبر المنشآت النووية في إيران، مضيفة أنه لا يوجد تسرب لمواد خطيرة جراء ذلك.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن موجة هجمات على مواقع البنية التحتية لتخزين وإطلاق الصواريخ في إيران.

قال علي شمخاني، الحليف المقرب للزعيم الأعلى الإيراني، إنه نجا من هجوم إسرائيلي. وأضاف في رسالة نقلتها وسائل الإعلام الرسمية “قدري أن أظل مع جسد جريح لذا سأبقى سببا في عداء العدو”.

وفي وقت مبكر من صباح يوم السبت، حذر الجيش الإسرائيلي من هجوم صاروخي قادم من إيران، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في أجزاء من وسط إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب، وكذلك في الضفة الغربية المحتلة.

وشوهدت عمليات اعتراض الصواريخ في سماء تل أبيب مع دوي انفجارات في أنحاء المدينة، في الوقت الذي تعاملت فيه أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية مع الهجمات. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

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