إسرائيل تعلن قتل وزير الاستخبارات الإيراني وتتوعد بمزيد من الاغتيالات

9دقائق

أعلنت إسرائيل الأربعاء قتل وزير الاستخبارات الإيراني اسماعيل خطيب، متوعدة باغتيال المزيد من المسؤولين الإيرانيين الرفيعي المستوى، وذلك في اليوم التاسع عشر للحرب التي بدأتها مع الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.

وأتى ذلك في يوم تشيّع إيران أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني الذي كان من أبرز شخصيات السلطة، فيما توعّدت الثأر لمقتله وأطلقت وابلا من الصواريخ باتّجاه إسرائيل التي واصلت مع الولايات المتحدة قصف الجمهورية الإسلامية.

وأفادت إيران الأربعاء عن تعرّض منشأة غاز رئيسية في الخليج لضربات أميركية إسرائيلية، وأشارت الى أن فرق الإطفاء تعمل على احتواء الحريق المندلع في “قسم من منشآت الغاز في منطقة جنوب بارس”.

وأسفرت الصواريخ الإيرانية عن مقتل شخصين قرب تل أبيب بينما اعترضت دول خليجية صواريخ ومسيّرات تستهدف مواقع بينها قواعد أميركية في المنطقة.

الى ذلك، صعّدت إسرائيل من ضرباتها في لبنان حيث تخوض حربا ضد حزب الله منذ الثاني من آذار/مارس، وتوعّدت بقصف جسور وطرق على نهر الليطاني بجنوب البلاد بعد ضربات خلال الليل بما في ذلك في قلب بيروت، أسفرت عن 12 قتيلا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء “ليلة أمس، تمّ أيضا القضاء على وزير استخبارات إيران إسماعيل خطيب”، وذلك غداة قتل لاريجاني وقائد قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري غلام رضا سليماني.

وتابع “تتزايد حدة الضربات في إيران. نحن في خضم مرحلة حاسمة”، مؤكدا أنه ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أجازا للجيش “القضاء على أي مسؤول إيراني رفيع المستوى… من دون الحاجة الى موافقة إضافية”.

في المقابل، قصفت إسرائيل والولايات المتحدة الأربعاء مناطق إيرانية من بينها طهران ومحافظة لورستان ومدينة همدان (غرب) ومحافظة فارس (جنوب).

كما طال “مقذوف” محطة بوشهر النووية في جنوب إيران مساء الثلاثاء، لم يسفر عن أضرار في البنية التحتية ولا عن وقوع إصابات، وفق ما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء.

وتشيّع إيران الأربعاء في طهران لاريجاني وسليماني، بحسب ما أفادت وكالتا “فارس” و”تسنيم”.

ونشرت وكالة مهر الأربعاء صورا لنعشي علي لاريجاني وابنه الذي قُتل معه. كما نشرت قناته على تطبيق تلغرام صورة ليده يمكن تمييزها من خلال خاتمه، مغطاة بالغبار وسط أنقاض القصف.

وقال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي في بيان “سيكون رد إيران على اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي حاسما وباعثا على الندم”.

وحذّر الحرس الثوري من أن “الدماء الطاهرة لهذا الشهيد العظيم.. ستكون مصدر شرف وقوة وصحوة وطنية في مواجهة جبهة الاستكبار العالمي”.

ويعد لاريجاني أبرز شخصية في الجمهورية الإسلامية تتعرّض للاغتيال منذ مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في اليوم الأول لبدء الحرب الأميركية-الإسرائيلية في 28 شباط/فبراير، والتي امتدت إلى أنحاء الشرق الأوسط.

– “مفاجآت” وتصعيد في لبنان –

وترد إيران عبر إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل ودول الخليج، وتقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما أسفر عن ارتفاع عالمي في أسعار الطاقة.

وفي إسرائيل، أعلن مسعفون مقتل شخصين بعدما ألحق وابل من الصواريخ الإيرانية أضرارا بمبنى قرب تل أبيب.

وفي لبنان، نفّذت إسرائيل ضربات على وسط مدينة بيروت صباح الأربعاء، معظمها من دون إنذار مسبق، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 41 آخرين.

وأعلنت قناة المنار التابعة لحزب الله مقتل مدير برامجها السياسية محمد شري وزوجته في غارة إسرائيلية على منطقة زقاق البلاد في بيروت.

كذلك، استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في وسط مدينة صيدا في جنوب لبنان، بحسب ما أفادت وكالة الإعلام الرسمية.

وحذّر كاتس أنه “خلال هذا اليوم أيضا، من المتوقع حدوث مفاجآت كبيرة في جميع الساحات من شأنها أن ترفع مستوى الحرب التي نخوضها ضد إيران وحزب الله في لبنان إلى مستوى جديد”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّه يعتزم قصف الجسور والطرق على نهر الليطاني الواقع على نحو 30 كيلومترا من الحدود في جنوب لبنان، لتعطيل ما قال إنها طرق يستخدمها حزب الله لنقل أسلحة.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 آذار/مارس بعدما أطلق حزب الله صواريخ على الدولة العبرية ردا على اغتيال خامنئي. وتردّ إسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق وتوغل قواتها في جنوبه.

في الخليج، أعلنت السعودية الأربعاء إسقاط مسيّرتين أثناء اقترابهما من حي السفارات في الرياض، وذلك بعد ساعات من اعتراض صاروخ بالستي قرب قاعدة جوية تضم عسكريين أميركيين.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الأربعاء أن مقذوفا إيرانيا سقط قرب مقر القوات العسكرية الأسترالية المتمركزة في قاعدة المنهاد الإمارات، موضحا أن المقذوف تسبب في “أضرار طفيفة” لمبنى سكني ومنشأة طبية، من دون أن يصاب أحد بأذى.

كذلك، سمع دوي انفجارات قوية فجر الأربعاء في دبي حيث أكدت السلطات أنها “نتيجة عمليات اعتراض جوي ناجحة” ضد هجوم من إيران.

وفي قطر، أعلنت وزارة الدفاع أنها اعترضت هجمة صاروخية الأربعاء، في ظل دوي انفجارات في الدوحة.

وأفاد صحافيو فرانس برس في أربيل بشمال العراق عن دوي أربعة انفجارات.

– “تداعيات عالمية” –

في إطار ردها على الحرب، تسعى إيران أيضا للضغط على الاقتصاد العالمي بما في ذلك عبر رفع أسعار النفط من خلال إغلاق مضيق هرمز الذي يعد حيويا بالنسبة للخام.

وفي وقت ما زالت أسعار النفط عند حوالى 100 دولار للبرميل، حذّر وزير خارجية إيران عباس عراقجي الأربعاء من أن “التداعيات العالمية ما زالت في بداياتها وستطال الجميع”.

وفي إطار المساعي الرامية لإعادة فتح هرمز حيث تمر خُمس صادرات النفط العالمية، أعلن الجيش الأميركي أنه ضرب مواقع صواريخ إيرانية مضادة للسفن قرب المضيق باستخدام قنابل خارقة للتحصينات تعد من الأقوى في الترسانة الأميركية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الولايات المتحدة استخدمت عدة قنابل زنة 5000 رطل تقدّر كلفة كل منها بـ288 ألف دولار، “ضد مواقع محصنة للصواريخ الإيرانية على الساحل الإيراني بالقرب من مضيق هرمز”.

وعبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن غضبه حيال رفض حلفاء الولايات المتحدة، الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة من خلال مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

لكنه كتب على منصته “تروث سوشال” أن واشنطن لا تحتاج إلى حلفائها قائلا “لا نحتاج إلى مساعدة أحد!”.

وأعلنت تركيا الأربعاء أن حلف شمال الأطلسي نشر بطارية صواريخ باتريوت إضافية في قاعدة إنجرليك في جنوب البلاد، بعد تكرار اعتراض صواريخ أطلقتها إيران منذ اندلاع الحرب.

