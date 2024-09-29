إسرائيل تعلن مقتل “أكثر من 20” عنصرا في حزب الله إلى جانب نصرالله في ضربة الجمعة

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نفّذ الجيش الإسرائيلي الأحد عشرات الغارات على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان، بعد يومين على مقتل أمينه العام حسن نصرالله في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، أودت وفقا له، ب”أكثر من 20 عنصرا” في التنظيم.

واستهدفت غارة اسرائيلية جديدة الأحد على الضاحية الجنوبية لبيروت قياديا في حزب الله كما أفاد مصدر مقرب من الحزب، فيما أعلن الجيش الاسرائيلي أنه نفّذ “ضربة دقيقة” في المنطقة.

وأفاد مصدر مقرب من حزب الله الأحد أن المستهدف في “الغارة الاسرائيلية هو أبو علي رضا قائد وحدة بدر” المسؤولة عن منطقة شمالي نهر الليطاني، إحدى مناطق عمليات حزب الله الثلاث في جنوب لبنان، مضيفا أن “مصيره لم يعرف بعد”.

ونفى الحزب لاحقا في بيان مقتل أبو علي رضا قائلا إنه “لا صحة للادعاءات الصهيونية حول اغتيال الأخ المجاهد الحاج أبو علي رضا وهو بخير وعافية”.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أن أكثر من 20 عنصرا في حزب الله اللبناني قتلوا في الضربة العنيفة التي استهدفت الجمعة ضاحية بيروت الجنوبية وأودت بأمينه العام حسن نصرالله.

وأفاد البيان بأنه تم “القضاء على أكثر من 20 إرهابيا آخرين من مختلف الرتب كانوا موجودين في المقر العام في بيروت تحت مبان مدنية، وكانوا يديرون عمليات حزب الله الإرهابية ضد دولة إسرائيل”.

ومن العناصر الذين ذكر الجيش الإسرائيلي أسماءهم إبراهيم حسين جزيني وسمير توفيق ديب وعبد الأمير محمد سبليني وعلي نايف أيوب.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد أنه يشن “عشرات” الغارات الجديدة على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان.

وأفاد بأنه قتل نبيل قاووق المسؤول الكبير في الحزب في ضربة جوية السبت على ضاحية بيروت الجنوبية، كما أعلن أنه “نفّذ ضربة دقيقة في منطقة ضاحية بيروت”.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية عن “غارة عنيفة نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي منذ قليل على منطقة بين الشياح والغبيري في الضاحية الجنوبية”.

وأعلن حزب الله الأحد قصف مدينة صفد ومنطقة أخرى في شمال اسرائيل “بصلية صاروخية”، عقب الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الحزب في بيان إنه قصف “مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية” وكذلك منطقة روش بينا.

ومنذ السبت، ضرب الجيش الإسرائيلي “مئات الأهداف الإرهابية لحزب الله في لبنان” كما أعلن المتحدث باسمه عبر تلغرام.

وأكد حزب الله السبت مقتل أمينه العام حسن نصرالله في غارة إسرائيلية عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية معقل الحزب.

كصاعقة، حلّ الخبر على مناصري نصرالله الذين رفض بعضهم تصديق الخبر. وفي شارع الحمرا في بيروت، سارعت نسوة الى شرفة مبنى وهن يصرخن “الله أكبر” وضربن على صدورهن، بينما كان أشخاص يحدّقون بعيون دامعة في هواتفهم من دون حركة، غير مصدقين أن النبأ الذي وصلهم حقيقي.

وحض الجيش اللبناني الأحد على “عدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي” و”الحفاظ على الوحدة” في بلد يشهد انقساما سياسيا وطائفيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأحد أن 14 مسعفا قتلوا خلال يومين في القصف الاسرائيلي المتواصل على جنوب لبنان وشرقه خصوصا، منددة باستهداف اسرائيل المراكز الصحية.

– “لن يمر بدون رد” –

ويدخل مقتل نصرالله الذي يشكل انتصارا لإسرائيل في وجه إيران وحلفائها، المنطقة في المجهول.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت أن بلاده “صفت الحساب” باغتيال نصرالله في العملية التي سميت “نظام جديد”.

في طهران، توعّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن مقتل نائب قائد عمليات الحرس الثوري عباس نيلفوروشان إلى جانب الأمين العام لحزب الله “لن يمر بدون رد”، وفق بيان نشر على موقع الوزارة.

وأسس حزب الله الممول والمسلح من جانب إيران عام 1982.

تولى حسن نصرالله (64 عاما) الأمانة العامة لحزب الله في 1992 بعد اغتيال إسرائيل سلفه عباس الموسوي، وطوّر الحزب بقيادته قدراته العسكرية بدعم رئيسي من طهران، كما زاد عدد أعضائه ليبلغ وفقا له نحو 100 ألف مقاتل.

ويبدو أن هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي للحزب، هو الخليفة المحتمل لنصرالله.

– “في الشارع” –

وفي المجموع قتل 33 شخصا وأصيب 195 بجروح السبت في ضربات إسرائيلية في لبنان على ما أعلنت وزارة الصحة مساء السبت.

وأدت عمليات القصف الإسرائيلي إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص في لبنان، بينما فرّ أكثر من 50 ألفا إلى سوريا المجاورة، وفقا للأمم المتحدة.

غير أنّ نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أكد الأحد أنّ عدد النازحين قد يكون وصل إلى “مليون شخص”، معتبرا أنّ هذه قد تكون “أكبر” عملية نزوح في البلاد.

وقالت النازحة رحاب ناصيف (56 عاما) وهي من سكان ضاحية بيروت الجنوبية لوكالة فرانس برس “لم أحمل ملابس حتى، لم أعتقد أبدا أننا سنغادر بهذه الطريقة لنجد أنفسنا فجأة في الشارع”.

على المستوى ذاته، أعلن برنامج الأغذية العالمي الأحد عملية طارئة لتامين مساعدات غذائية لمليون شخص متضرّر في لبنان.

دبلوماسيا، يصل وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو مساء الأحد إلى لبنان، وفق ما أعلنت وزارته، حيث يعتزم “التباحث مع السلطات المحلية وتقديم الدعم الفرنسي، وخاصة الإنساني”.

وفي الأثناء، تواصلت الضربات الإسرائيلية على مناطق متفرّقة في لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن قصف فجر الأحد على منطقة بعلبك في شرق لبنان، مشيرة إلى “غارات عنيفة” استهدفت مدينة بعلبك والقرى المحيطة بها.

كذلك، طال القصف الاسرائيلي منطقة الهرمل في الشرق حيث أصاب منزلا في إحدى القرى ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص، وفق الوكالة.

ونعت كشافة الرسالة الإسلامية، وهي هيئة إسعاف تابعة لحركة أمل حليفة حزب الله، خمسة من مسعفيها قضوا “أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والإنساني دفاعا عن لبنان والجنوب”.

ورغم الضربات الإسرائيلية المستمرة، تبنّى حزب الله الأحد قصف “معسكر أوفيك” في الجولان السوري المحتل “بصلية من صواريخ فادي 1”.

– “هزيمة كاملة”؟ –

وقال هيكو ويمن المتخصص في شؤون المنطقة في مجموعة الأزمات الدولية “إذا لم يرد حزب الله في هذه المرحلة بترسانته من الصواريخ الدقيقة البعيدة المدى، فسنستنتج أنّه ببساطة لا يملك القدرة”.

وأضاف “إما أن نشهد رد فعل غير مسبوق من حزب الله… أو هزيمة كاملة”.

غداة هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر الذي أدى الى اندلاع حرب مدمّرة في قطاع غزة، فتح حزب الله من لبنان ما سماه “جبهة إسناد” لغزة. ويتبادل يوميا إطلاق النار مع إسرائيل، ما أدى إلى نزوح عشرات آلاف السكان من جانبي الحدود.

وبعد عام على ذلك، شنّت إسرائيل حملة قصف واسعة النطاق ضد الحزب في لبنان، وذلك بعد قرار بتركيز عملياتها في الجبهة الشمالية “لتحقيق “العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم.

وكان الحزب أكّد أنه لن يوقف هجماته “حتى انتهاء العدوان على غزة”.

ومنذ الاثنين، تتعرض مناطق في جنوب وشرق لبنان وصولا إلى ضاحية بيروت الجنوبية لقصف اسرائيلي كثيف أدّى إلى مقتل المئات.

وفي قطاع غزة، تواصل إسرائيل هجماتها على حركة حماس حيث قُتل ستة أشخاص على الأقل في ضربات على مدينة غزة وجباليا (شمال) والنصيرات (وسط)، وفقا للدفاع المدني في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وتسبّب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بمقتل 1205 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية. ويشمل العدد الرهائن الذين قتلوا أو لقوا حتفهم في غزة. ومن بين 251 خطفوا، ما زال 97 محتجزين في غزة، أعلن الجيش عن وفاة 33 منهم.

ورد الجيش الإسرائيلي بهجوم مدمّر على قطاع غزة تسبب بمقتل 41595 شخصا معظمهم من المدنيين، وفقاً لبيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

بور-روك/غ ر-ناش-الح/ب ق