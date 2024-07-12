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إسرائيل تعلن مقتل أحد جنودها قرب الحدود مع لبنان

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إن أحد جنوده قُتل بالقرب من الحدود مع لبنان يوم الخميس.

وأضاف الجيش أن القتيل يبلغ من العمر 33 عاما وكان برتبة سيرجنت.

ولم يحدد كيفية مقتله لكن صحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت إنه قُتل في ضربة بطائرة مسيرة.

وتتبادل جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران وإسرائيل إطلاق النار منذ ما يقرب من تسعة أشهر في أعمال قتالية اندلعت بالتوازي مع الصراع في غزة مما أثار مخاوف من حرب شاملة بين الخصمين شديدي التسليح.

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