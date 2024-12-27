إسرائيل تعلن مقتل امرأة طعنا بأيدي مشتبه به فلسطيني

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قتل مشتبه به فلسطيني من الضفة الغربية امرأة في الثمانينات من عمرها طعنا في مدينة هرتسليا الساحلية الجمعة، وفق ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية ومصادر طبية.

وأفادت الشرطة في بيان بأنه تم “تحييد وتوقيف” المهاجم.

وقعت الحادثة قرابة الساعة 9,30 صباحا (7,30 ت غ) في ساحة دي شاليط في هرتسليا، بحسب الشرطة والمصادر الطبية.

وأفاد مستشفى إيخيلوف في تل أبيب في بيان إن المرأة “نقلت إلى المستشفى وهي تعاني من عدة جروح ناجمة عن الطعن. ورغم محاولات إنعاشها، أعلن طاقم المستشفى وفاتها لدى وصولها”.

وقال إيدان شينا من جهاز الإسعاف الإسرائيلي نجمة داوود الحمراء في بيان “قدّمنا العلاج الأولي، أوقفنا النزيف وعالجناها بالأدوية وأجليناها وهي في حالة حرجة”، قبل إعلان المستشفى وفاتها.

وذكرت الشرطة بأنها تحقق في ملابسات الحادثة.

وقال قائد شرطة تل أبيب حاييم سارغاروف للصحافيين من موقع الهجوم “يمكنني القول إن الإرهابي من سكان الأراضي” الفلسطينية.

وفي بيان منفصل، ذكر جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) بأن المهاجم المشتبه به فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة.

وقال إنه “تم توقيف المشتبه به في الموقع وستتم إحالته على التحقيق لدى شين بيت لمواصلة التحقيق في ملابسات الهجوم”.

نفّذ فلسطينيون عدة هجمات في إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.

وقتل 31 شخصا على الأقل، بينهم جنود إسرائيليون، في هجمات من هذا النوع في إسرائيل، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

بور-جد/لين/غ ر