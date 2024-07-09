إسرائيل تعلن مقتل شخصين في الجولان المحتل بصواريخ أطلقت من لبنان

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء مقتل شخصين في الجولان السوري المحتل من جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، في حلقة جديدة من مسلسل القصف المتبادل منذ أشهر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وأتى سقوط هذين القتيلين بعيد إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل شخصين على الأقلّ في قصف إسرائيلي استهدف سيارة تابعة لحزب الله في سوريا.

وبحسب مصدر مقرّب من حزب الله فإنّ أحد القتيلين اللذين سقطا بالضربة الإسرائيلية عمل سابقاً مرافقاً للأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى “رصد إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخية من لبنان نحو منطقة وسط هضبة الجولان حيث تم رصد سقوط عدد منها في المنطقة”.

وقال حاييم بيتون مدير مركز شرطة الجولان إنه “نتيجة لهذه الضربة قتل رجل وامرأة على الفور” إثر تعرّض سيارتهما لإصابة مباشرة.

وأشار إلى أنّ فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق عدة اشتعلت في المنطقة.

من جهته، أعلن حزب الله في بيان أنّه “قصف على دفعات مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو على طريق دمشق – بيروت”.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن وكالة فرانس برس بـ”مقتل شخصين على الأقل وإصابة ثالث بجروح جراء قصف نفّذته مسيّرة اسرائيلية على سيارة تابعة لحزب الله في منطقة جديدة يابوس” الحدودية مع شرق لبنان.

وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن اسمه، إنّ مرافقاً شخصياً سابقاً لنصرالله قضى في الضربة الإسرائيلية.

وفي وقت لاحق، نعى حزب الله هذا القتيل.

وقال الحزب في بيان إن القتيل “ارتقى شهيداً على طريق القدس”، وهي عبارة يستخدمها لنعي مقاتليه الذين يقضون بنيران اسرائيلية في لبنان وسوريا منذ بدء التصعيد مع اسرائيل على وقع الحرب في غزة.

والثلاثاء نشر حزب الله تسجيل فيديو تضمّن مشاهد قال إنها التقطت بواسطة طائرة استطلاع وتظهر مواقع عسكرية وأمنية لإسرائيل في الجولان السوري المحتل.

واحتلّت إسرائيل مرتفعات الجولان في العام 1967 وضمتها إليها في العام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ومن المقرر أن يتحدّث نصرالله عصر الأربعاء في حفل تأبين قيادي عسكري بارز من الحزب قتل الأسبوع الماضي بضربة اسرائيلية في جنوب لبنان.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 تشرين الأول/أكتوبر في قطاع غزة، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.

وتشنّ اسرائيل بين الحين والآخر ضربات على أهداف تابعة لحزب الله في سوريا.

واستهدفت إحداها في 10 حزيران/يونيو رتلاً من الشاحنات لدى عبوره من سوريا الى لبنان، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وفق المرصد. وقال مصدر مقرب من حزب الله لفرانس برس حينها إن ثلاثة مقاتلين من الحزب في عداد القتلى.

وأسفر القصف المتبادل بين اسرائيل وحزب الله المستمر منذ أكثر من تسعة أشهر، عن مقتل نحو 500 شخص على الأقل في لبنان بينهم 95 مدنيا و328 مقاتلاً من حزب الله، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات حزب الله ومصادر رسميّة لبنانيّة.

ونعى حزب الله كذلك 25 مقاتلاً من عناصره قضوا في سوريا.

وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 29 شخصا غالبيتهم من الجنود.

ويأتي استهداف السيارة الثلاثاء بعد قصف إسرائيلي طال ليلاً محيط مدينة بانياس في غرب سوريا، وفق الإعلام الرسمي.

ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر عسكري سوري عن شنّ “العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط (…) مستهدفاً إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس”، ما أدى إلى وقوع “بعض الخسائر المادية”.

وبحسب المرصد السوري، فإن مستشارين عسكريين إيرانيين كانوا يتواجدون في المنطقة.

ومنذ شنّت حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تزايدت الضربات الإسرائيلية على سوريا.

لكنّ وتيرة هذه الضربات تراجعت “بشكل لافت” وفق المرصد، منذ القصف المنسوب الى اسرائيل والذي استهدف مبنى ملحقاً بالسفارة الإيرانية في دمشق في نيسان/أبريل وأسفر عن مقتل سبعة عناصر من الحرس الثوري، بينهم ضابطان كبيران.

ونادراً ما تعلّق إسرائيل على ضرباتها في سوريا، لكنّها تكرر الإشارة الى أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في جوارها.

وخلال الأعوام الماضية، نفّذت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وكذلك مواقع للجيش السوري.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد. كذلك، شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.

اية-ستر-لار/غ ر-ود/بم