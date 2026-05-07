إسرائيل تعلن مقتل قيادي بحزب الله في أول غارة على بيروت منذ وقف إطلاق النار

بيروت 7 مايو أيار (رويترز) – أعلنت إسرائيل اليوم الخميس أنها قتلت قياديا في قوة الرضوان التابعة لجماعة حزب الله في غارة جوية على بيروت أمس، في أول هجوم إسرائيلي على العاصمة اللبنانية منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار الشهر الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القيادي قُتل عندما قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. ولم يصدر تأكيد بعد من حزب الله. وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس عن الهجوم في بيان مشترك أمس الأربعاء.

وزاد الهجوم من الضغوط على الهدنة التي أوقفت الهجمات الإسرائيلية على بيروت، في حين لا تزال القوات الإسرائيلية منتشرة في مناطق جنوبي نهر الليطاني، وتواصل شن غارات في جنوب لبنان.

وردت جماعة حزب الله، الحليفة لإيران، على تلك الضربات بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الملغومة باتجاه الجنود الإسرائيليين.

ويدعم وقف إطلاق النار في لبنان هدنة أوسع نطاقا في الحرب مع إيران، إذ إن وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان مطلب رئيسي في مفاوضات طهران مع واشنطن.

وأصدرت إسرائيل أمس الأربعاء إنذارا للسكان لإخلاء عدة قرى شمالي نهر الليطاني، مما قد يمثل توسعا في منطقة العمليات الإسرائيلية.

واستمرت المحادثات بين إسرائيل ولبنان لكن أغلبها على مستوى السفراء.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أمس الأربعاء إنه من السابق لأوانه الحديث عن أي اجتماع رفيع المستوى بين لبنان وإسرائيل.

* اجتماعات سابقة لأوانها

ذكر سلام في تصريحات نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أمس الأربعاء أن “تثبيت وقف إطلاق النار سيشكل الأساس لأي جولة مفاوضات جديدة قد تعقد في واشنطن”.

و استضافت واشنطن في الشهر الماضي اجتماعين بين سفيري إسرائيل ولبنان لدى الولايات المتحدة. وتعارض جماعة حزب الله بشدة هذه الاتصالات.

ومنذ تجدد الحرب بعد أن أطلق حزب الله النار على إسرائيل دعما لإيران في الثاني من مارس آذار، بدأت الحكومة اللبنانية بقيادة سلام والرئيس جوزاف عون اتصالات بين بيروت وإسرائيل، هي الأعلى مستوى منذ عقود، مما يعكس الانقسامات العميقة بين الجماعة الشيعية ومعارضيها في لبنان.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 23 أبريل نيسان تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لثلاثة أسابيع، وقال إنه يتطلع إلى استضافة نتنياهو وعون في المستقبل القريب، مضيفا أنه يرى “فرصة كبيرة” لتوصل الطرفين إلى اتفاق سلام هذا العام.

* ضربات متبادلة

أنشأت إسرائيل منطقة أمنية أعلنتها من جانب واحد تمتد لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان، قائلة إنها تهدف إلى حماية شمال إسرائيل من مقاتلي حزب الله المتمركزين في المناطق المدنية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية أمس الأربعاء إن أربعة أشخاص قتلوا في غارة جوية إسرائيلية، بينهم امرأتان ورجل مسن، في بلدة زلايا بجنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق طائرات مسيرة ملغومة وصواريخ باتجاه جنود إسرائيليين في جنوب لبنان، مما أدى إلى إصابة جنديين.

وقال أيضا إن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض طائرة معادية قبل أن تعبر إلى إسرائيل، وأعلن استهداف بنية تحتية لحزب الله في عدة مناطق في لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن أكثر من 2700 شخص لقوا حتفهم في الحرب الدائرة منذ الثاني من مارس آذار.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل منذ ذلك الحين. وأعلنت إسرائيل مقتل 17 جنديا في جنوب لبنان، بالإضافة إلى مدنيين اثنين في شمال إسرائيل.

(تغطية صحفية ليلى بسام من بيروت ويمنى إيهاب ومنة علاء الدين من القاهرة – إعداد سها جادو ومروة سلام للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)