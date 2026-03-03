إسرائيل تعيد أطباءها العالقين في الخارج على متن سفن شحن

reuters_tickers

3دقائق

من ستيفن شير

القدس 3 مارس آذار (رويترز) – ذكرت شركة الشحن الإسرائيلية زيم أن السلطات الإسرائيلية تستخدم سفن حاويات لإعادة عشرات العاملين في المجال الطبي الأساسيين الذين علقوا في الخارج بعد اندلاع الحرب الجوية مع إيران يوم السبت، مما أدى إلى تعطيل السفر.

وقال مسؤول في زيم لرويترز اليوم الثلاثاء إن سفن الشحن التابعة لها تتنقل بين ليماسول في قبرص وميناء حيفا الإسرائيلي، في عملية منسقة بين وزارة النقل والمستشفيات الإسرائيلية الكبرى والشركة.

وعاد 40 طبيبا حتى الآن في رحلتين بحريتين إحداهما اليوم في حين من المقرر تسيير المزيد من الرحلات هذا الأسبوع لإعادة ما قد يصل إلى مئات الأطباء إلى إسرائيل للتعامل مع المصابين جراء الصواريخ الإيرانية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه “هذه أيسر طريقة لإعادتهم إلى ديارهم في ظل عدم وجود رحلات جوية”.

وقال إن الأطباء كانوا يحضرون مؤتمرات أو في إجازات، ويحاولون الآن “العودة بأسرع ما يمكن إلى وظائفهم تحسبا لحالات الطوارئ”.

وغيرت زيم مسار سفنها من طرق الشحن المعتادة بين إسرائيل وموانئ البحر المتوسط مثل اليونان وإيطاليا، واتخذت ترتيبات مؤقتة على سفن الشحن للحفاظ على سلامة الأطباء وراحتهم خلال الرحلة التي تستغرق 15 ساعة من قبرص.

وبدأت إسرائيل والولايات المتحدة قصف إيران يوم السبت، مما أدى إلى موجة من الغارات الجوية في أنحاء الشرق الأوسط. وجرى تأجيل أو إلغاء الآلاف من رحلات الطيران وتقطعت السبل بمئات الآلاف من الركاب في أنحاء العالم بسبب إغلاق المجال الجوي.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الهجوم العسكري على إيران ربما يستمر لأسابيع.

وبدأت شركات طيران إسرائيلية رحلات إلعودة إلى إسرائيل عبر طابا المصرية المتاخمة لمدينة إيلات السياحية على البحر الأحمر في جنوب إسرائيل. ومع ذلك، يتعين على الركاب بعد ذلك السفر شمالا إلى مدن رئيسية، وهو ما يستغرق ساعات بالسيارة أو الحافلة.

وقال المسؤول “هذا (خيار سفن الشحن) أكثر كفاءة وسهولة”.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)