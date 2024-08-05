إسرائيل تعيد جثث أكثر من 80 فلسطينيا إلى غزة وتواصل الضغط العسكري

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من نضال المغربي وحاتم خالد

القاهرة/غزة (رويترز) – ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن إسرائيل أعادت جثث أكثر من 80 فلسطينيا قتلوا خلال هجومها العسكري المتواصل على قطاع غزة في حين أودت الضربات الجوية الإسرائيلية يوم الاثنين بحياة 18 على الأقل.

وقال يامن أبو سليمان مدير إدارة الدفاع المدني في خان يونس بجنوب قطاع غزة إن من غير الواضح ما إذا كان الجيش الإسرائيلي قد انتشل الجثث من مقابر في أثناء الهجوم البري أم أنها “لمعتقلين تم تعذيبهم وقتلهم”.

وأضاف “الاحتلال لم يزودنا باي معلومات لا عن الأسماء ولا الأعمار ولا شي، هذه جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية”.

وسيتم فحص الجثث لمعرفة أسباب الوفاة وتحديد الهويات، ومن المقرر دفنها لاحقا في مقبرة جماعية بالقرب من مستشفى ناصر بخان يونس.

وأوضح أبو سليمان أن عدد الجثث يبلغ 84 وأنه جرى تسليمها في أكثر من 15 حقيبة، إذ كان كل منها يحتوي على عدة جثث.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الجيش الإسرائيلي بشأن إعادة الجثث. وسبق أن قالت إسرائيل إنها أعادت جثثا بعد التحقق من أنها ليست لإسرائيليين رهائن احتجزتهم حماس بعد هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

* لا اتفاق لوقف إطلاق النار

تساءل منتدى أسر الرهائن في إسرائيل عن سبب سماح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتسليم جثث الفلسطينيين دون التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس.

وقال المنتدى في بيان “لماذا تعيد (إسرائيل) الجثث خارج إطار اتفاق شامل؟ مثل هذا الاتفاق يمكن أن يعيد الرهائن الأحياء لتأهيلهم مجددا والمتوفين لدفنهم بصورة لائقة”.

وفي جنوب شرق خان يونس، قال سكان إن إسرائيل شنت قصفا جويا ومدفعيا خلال الليل شمل مناطق أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلائها وعزا ذلك إلى شن مسلحين هجمات منها.

وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية تسببت في مقتل ثمانية فلسطينيين داخل سيارة على الطريق قرب خان يونس يوم الاثنين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين أنه قتل عبد الفتاح الزريعي، الذي قال إنه كان يعمل في تصنيع الأسلحة في حركة حماس. وأضاف أن الهجوم وقع يوم الأحد.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن الزريعي، الذي كان يشغل منصب نائب وزير الاقتصاد في قطاع غزة، تعرض للاغتيال في غارة إسرائيلية على منزله في دير البلح وسط القطاع، أدت أيضا إلى مقتل والدته.

وتشير إحصائيات إسرائيلية إلى أن هجوم حماس على جنوب إسرائيل تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 39550 فلسطينيا قتلوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة. ولا تفرق إحصاءات الوزارة بين المقاتلين والمدنيين.

ويقول مسؤولو الصحة الفلسطينيون إن معظم القتلى من المدنيين.

وتقول إسرائيل، التي فقدت نحو 330 من جنودها في غزة، إن نحو ثلث القتلى الفلسطينيين من المقاتلين.