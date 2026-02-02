The Swiss voice in the world since 1935
إسرائيل تعيد فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.. بقيود

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

من حسيب الوزير

غزة 2 فبراير شباط (رويترز) – أعادت إسرائيل اليوم الاثنين فتح الحدود بين غزة ومصر أمام حركة الأفراد، في خطوة من شأنها أن تسمح للفلسطينيين بمغادرة القطاع وعودة الراغبين الذين خرجوا منه فرارا من الحرب الإسرائيلية.

وسيكون فتح معبر رفح محدودا، وتطالب إسرائيل بإجراء فحص أمني للفلسطينيين الداخلين والخارجين. ومن المتوقع أن تفرض إسرائيل ومصر قيودا على عدد المسافرين.

وسيطرت إسرائيل على المعبر الحدودي في مايو أيار 2024، بعد حوالي تسعة أشهر من اندلاع الحرب على غزة. وتوقفت الحرب بشكل هش بعد وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكانت إعادة فتح المعبر أحد المتطلبات المهمة ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب الأوسع نطاقا لوقف القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

