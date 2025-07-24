إسرائيل تعيد فريق التفاوض لبحث رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار

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من كريسبيان بالمر ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – قررت إسرائيل يوم الخميس إعادة فريق التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في غزة لإجراء مزيد من المشاورات، وذلك بعد تقديم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ردا جديدا على مقترح لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن.

ووجه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشكر للوسطاء على جهودهم قائلا إن فريق التفاوض سيعود إلى إسرائيل لإجراء “المزيد من المشاورات”. وذكر في وقت سابق إن إسرائيل تنظر في رد حماس.

يواجه الجانبان ضغوطا هائلة في الداخل والخارج للتوصل إلى اتفاق بعد مرور عامين تقريبا منذ اندلاع الحرب، مع تدهور الأوضاع الإنسانية داخل غزة بشدة وسط تفشي الجوع الحاد في القطاع الفلسطيني مما أثار صدمة العالم، وقلق الإسرائيليين بشأن ظروف احتجاز الرهائن.

وقالت سلطات الصحة المحلية إن العشرات لقوا حتفهم جوعا في غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية مع اجتياح موجة من الجوع القطاع الفلسطيني. وقالت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء إن 21 طفلا دون سن الخامسة كانوا من بين الذين لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية منذ بداية العام الجاري.

وفي وقت لاحق يوم الخميس، قالت وزارة الصحة في غزة إن شخصين آخرين لقيا حتفهما بسبب سوء التغذية. وقال مدير مستشفى الشفاء في مدينة غزة إنهما كانا يعانيان من أمراض أخرى وتوفيا بعد أن بقيا دون طعام لعدة أيام.

وقال مصدران مطلعان على المفاوضات في قطر إن قرار إسرائيل إعادة وفدها لا يشير بالضرورة إلى أزمة في المحادثات.

لكن منتدى عائلات الرهائن، الذي يمثل أفراد عائلات المحتجزين في غزة، أبدى “قلقه” من استدعاء فريق التفاوض للعودة إلى إسرائيل وحث القادة الإسرائيليين والأمريكيين على التحرك بسرعة.

وذكر في بيان “كل يوم يمر يعرض فرص استعادة الرهائن للخطر ويهدد بفقدان القدرة على تحديد مكان… (الرهائن) أو الحصول على معلومات مهمة عنهم”.

وأفاد مصدر رفيع المستوى في حماس لرويترز يوم الخميس بأن الحركة قالت في ردها إنه لم يتم حتى الآن عقد أي جلسات تفاوض بشأن تبادل الرهائن والمحتجزين وهو أمر وصفته بأنه يمثل أولوية قصوى، وإنها قدمت إطار عمل جديدا حول المسألة للوسطاء.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل بوسعها التعامل مع النص الجديد. ومع ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن التوصل إلى اتفاق سريع ليس في المتناول، في ظل وجود فجوات بين الجانبين، منها ما يتعلق بالأماكن التي سينسحب إليها الجيش الإسرائيلي خلال أي وقف لإطلاق النار.

وتقول إسرائيل إنها ملتزمة بالسماح بدخول المساعدات لكن يتعين عليها التحكم فيها لمنع تحويلها إلى المسلحين. وكانت قد قطعت جميع الإمدادات عن غزة منذ بداية مارس آذار قبل أن تعيدها لكن بقيود جديدة في مايو أيار.

وتقول إسرائيل إنها سمحت بدخول ما يكفي من الغذاء لسكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة خلال فترة الحرب، وتحمل الأمم المتحدة مسؤولية بطء إيصاله. وفي المقابل، تقول الأمم المتحدة إنها تعمل بأقصى قدر ممكن من الفاعلية في ظل الشروط التي تفرضها إسرائيل.

* غارات جوية وفوضى المساعدات

وفي غزة، سادت الفوضى اليوم خلال توزيع إمدادات الغذاء على الفلسطينيين اليائسين.

وقالت نساء ذهبن لجلب المساعدات لعائلاتهن إن المتعاقدين الأمريكيين الذين ينظمون عملية التوزيع طلبوا منهن الحضور لاستلام المساعدات ثم أطلقوا عليهن الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل.

وقالت ميرفت السكني إن الأمريكيين طلبوا منهن الحضور والتقدم ثم أمروهن بالتراجع ورشوا عليهن رذاذ الفلفل مما دفعهن للابتعاد. وأضافت أنه بعد خمس دقائق أطلقوا عليهن الغاز المسيل للدموع.

والمتعاقدون الأمريكيون جزء من جهد تدعمه الولايات المتحدة وإسرائيل لتولي زمام الأمور في توزيع المساعدات بدلا من الأمم المتحدة، وذلك من خلال منظمة تسمى مؤسسة غزة الإنسانية.

ولم ترد المؤسسة بعد على طلبات التعليق على الواقعة. وكان سكان جوعى في غزة قد تعرضوا للقتل بالرصاص في وقائع عديدة أثناء ذهابهم للحصول على المساعدات وسط تقلص الإمدادات الغذائية بالقطاع.

اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس منذ هجوم مسلحي حماس المباغت على بلدات في جنوب إسرائيل، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة فيما يوصف بأعنف هجوم منفرد في تاريخ إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين أدت الغارات الجوية والعمليات العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل ما يقرب من 60 ألف فلسطيني في غزة وقضت على حماس كقوة عسكرية وحولت معظم القطاع إلى أنقاض وتسببت في نزوح جميع السكان تقريبا من منازلهم عدة مرات.

وقصفت القوات الإسرائيلية يوم الخميس مخيمي النصيرات والبريج ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال مسؤولو الصحة في مستشفى العودة إن ثلاثة أشخاص قتلوا في غارة جوية على منزل في النصيرات، بينما قتل ثلاثة آخرون جراء قصف بالدبابات في دير البلح، كما أسفرت غارات جوية منفصلة في البريج عن مقتل رجل وامرأة وإصابة آخرين.

وقال مستشفى ناصر إن ثلاثة أشخاص قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في أثناء توجههم للحصول على المساعدات في جنوب قطاع غزة بالقرب مما يعرف بمحور موراج بين خان يونس ورفح. وقال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا قذيفة خلال ساعات الليل من خان يونس باتجاه موقع لتوزيع المساعدات قرب موراج.

وتضغط واشنطن على طرفي الصراع من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما من شأنه أن يسمح بالإفراج عن بعض الرهائن الخمسين المتبقين في غزة مقابل سجناء محتجزين لدى إسرائيل والسماح بدخول المساعدات.

وسافر المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى أوروبا هذا الأسبوع لعقد اجتماعات حول حرب غزة ومجموعة من القضايا الأخرى.

وقال مسؤول إسرائيلي إن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيلتقي مع ويتكوف يوم الجمعة في حال تقليص الخلافات بين إسرائيل وحماس حول شروط وقف إطلاق النار بشكل كاف.