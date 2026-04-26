إسرائيل تعين أول سفير لها في أرض الصومال

عينت إسرائيل أول سفير لها في أرض الصومال، بعد أشهر من اعترافها رسمياً بالإقليم الانفصالي الواقع في القرن الإفريقي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأحد.

في أواخر كانون الأول/ديسمبر، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بأرض الصومال منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991 في أعقاب الحرب الأهلية.

وقالت الوزارة إن مايكل لوتم الذي يشغل حالياً منصب سفير اقتصادي متجول في أفريقيا، سيكون مبعوث إسرائيل إلى أرض الصومال.

وسبق للوتم أن شغل منصب سفير إسرائيل لدى كينيا وأذربيجان وكازاخستان.

ويأتي تعيينه عقب إقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين في كانون الأول/ديسمبر 2025، وزيارة وزير الخارجية جدعون ساعر إلى أرض الصومال في كانون الثاني/يناير الماضي.

وفي شباط/فبراير، أعلنت أرض الصومال تعيين محمد حاجي سفيراً لها لدى إسرائيل.

تحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن ولديها عملتها وجواز سفرها وجيشها الخاص، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من استفزاز الصومال وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في إفريقيا.

وأثارت زيارة ساعر إلى أرض الصومال إدانة من الصومال التي وصفتها بأنها “توغل غير مصرح به”.

