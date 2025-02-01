إسرائيل تعين قائدا عسكريا متقاعدا رئيسا لأركان الجيش

reuters_tickers

2دقائق

(رويترز) – اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس على تعيين المدير العام لوزارة الدفاع إيال زمير رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيش.

وأعلن مكتب نتنياهو القرار في وقت متأخر من مساء يوم السبت، وذلك بعد أسبوعين تقريبا من إعلان رئيس الأركان الحالي هرتسي هاليفي استقالته.

وسوف يتولى زمير، الميجر جنرال المتقاعد الذي خدم في الجيش الإسرائيلي لمدة 28 عاما، قيادة الجيش الذي خاض حربا لمدة 15 شهرا في غزة في وقت كان يقاتل فيه أيضا في لبنان ويواجه ضربات جوية من إيران والعراق واليمن.

ويشن الجيش عملية واسعة النطاق منذ الشهر الماضي في شمال الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. كما يحتل الجيش الإسرائيلي أجزاء من سوريا منذ أواخر ديسمبر كانون الأول.

وشغل زمير منصب نائب رئيس هيئة أركان الجيش من عام 2018 حتى عام 2021، وفقا لموقع الجيش على الإنترنت. كما ترأس قبل ذلك القيادة الجنوبية المسؤولة عن العمليات العسكرية والدفاع بما في ذلك حدود غزة. وشغل في وقت سابق منصب السكرتير العسكري لنتنياهو.

وكان هاليفي عُين رئيسا لأركان الجيش في عام 2022، لكنه أعلن استقالته الشهر الماضي وأقر بمسؤوليته عن الإخفاق الأمني في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما نفذ مسلحون بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما من غزة على بلدات في جنوب إسرائيل.

وهنأ هاليفي يوم السبت زمير بتوليه المنصب وتعهد بنقل القيادة إليه بشكل مهني. وسوف ينهي هاليفي مهام منصبه في السادس من مارس آذار.

ورغم الغضب العارم إزاء الهجوم، تقاوم حكومة نتنياهو الدعوات المطالبة بفتح تحقيق فيما يتعلق بمسؤوليتها عن الإخفاق الأمني ​​الذي أدى وفقا لإحصاءات إسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واقتياد نحو 250 رهينة إلى غزة.