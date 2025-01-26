إسرائيل تعين موظفا سابقا في الموساد مديرا عاما لوزارة المالية

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من ستيفن شيير

القدس (رويترز) – عين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الأحد إيلان روم، وهو مسؤول استخباراتي مخضرم، مديرا عاما لوزارة المالية.

وكونه أعلى موظف مدني في الوزارة، سيحل روم محل شلومي هيسلر الذي قال إنه سيتنحى هذا الشهر بعد عامين في المنصب “لأسباب شخصية طارئة”.

وخدم روم لمدة 25 عاما في جهاز المخابرات (الموساد).

في آخر عامين ونصف العام، كان روم رئيسا تنفيذيا لماتي بنيامين أكبر مجلس إقليمي في إسرائيل. وأشارت الوزارة إلى أنه قاد في المجلس تغييرات كبيرة مع التركيز على التنمية الاقتصادية.

وقالت الوزارة إنه قاد أيضا مبادرة كفاءة اقتصادية عميقة وحقق التوازن المالي والربحية في المجلس لأول مرة، حتى في أثناء الحرب.

وقال روم في بيان في إشارة إلى حرب غزة التي اندلعت قبل 15 شهرا تقريبا “المهام التي تنتظرنا صعبة. وأعتزم تكريس كل جهودي للتنمية الاقتصادية للدولة خلال هذه الحرب الطويلة والصعبة لتخفيف تكاليف المعيشة وتشجيع محركات النمو”.

ويتولى روم المنصب في وقت ضعف فيه اقتصاد إسرائيل بسبب صراعاتها العسكرية في غزة ولبنان، إذ بلغت تكلفة الإنفاق على الحروب حوالي 25 مليار دولار في عام 2024، مما أدى إلى عجز في الميزانية وزيادة أعباء الديون وخفض التصنيف الائتماني من قبل الوكالات الثلاث الرئيسية.

وأعطى الكنيست موافقة أولية على موازنة تقشفية لعام 2025 لكنها لا تزال بحاجة إلى تصويتين آخرين لتصبح قانونا. وفي أثناء ذلك، تستخدم إسرائيل نسخة معدلة من موازنة 2024.