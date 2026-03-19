إسرائيل تفتح معبر رفح وسط مساع جديدة للحفاظ على وقف إطلاق النار

القاهرة 19 مارس آذار (رويترز) – أعادت إسرائيل فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر اليوم الخميس بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع للسماح لبعض المصابين الفلسطينيين بالخروج لتلقي العلاج، وذلك بعد أن ذكر مسعفون في غزة أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص في القطاع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثمانية فلسطينيين فقط، من بين مصابي الهجمات الإسرائيلية جراء الحرب التي استمرت عامين، و17 من أفراد أسرهم سيُسمح لهم بدخول مصر لتلقي العلاج الطبي بعد إعادة فتح المعبر اليوم الخميس.

ولم يتضح بعد عدد الذين سيُسمح لهم بالعودة من مصر إلى غزة.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن فتح المعبر جاء نتيجة محادثات أجراها مؤخرا مبعوثون من مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مسؤولي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القاهرة بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، والذي يتعرض لضغوط شديدة منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في قصف إيران.

وكان المعبر أعيد فتحه في أوائل فبراير شباط بعد أن ظل مغلقا بشكل شبه كامل منذ مايو أيار 2024، في الأشهر الأولى من حرب إسرائيل على حماس في غزة. وأتاح إعادة فتحه بعض الراحة للفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة غزة لتلقي الرعاية الطبية، أو أولئك الذين يرغبون في العودة بعد فرارهم من القتال.

* العنف يشوب اتفاق وقف إطلاق النار تحدث سكان ومسعفون عن تراجع الهجمات الإسرائيلية في غزة في الأيام التالية للحملة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير شباط،، لكنها بدأت تتصاعد مرة أخرى.

وأفاد مسؤولون محليون بقطاع الصجة اليوم الخميس بمقتل أربعة فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين جراء غارتين جويتين إسرائيليتين في واقعتين منفصلتين بمدينة غزة. ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.

وتقول وزارة الصحة في القطاع إن ما يقرب من 680 شخصا قتلوا بنيران إسرائيلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول. وقالت إسرائيل إن أربعة جنود قتلوا على يد مسلحين في غزة خلال الفترة ذاتها.

وتتبادل كل من إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )