إسرائيل تفرج عن قيادي في حماس بعد نحو ثلاثة أعوام من الاعتقال الإداري

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أكدت عائلة القيادي البارز في حركة حماس حسن يوسف الخميس الإفراج عنه بعد نحو ثلاثة أعوام أمضاها رهن الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.

وأكد أويس يوسف ابن القيادي الإفراج عن والده “قرب مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية”.

وقال يوسف إن والده سينقل إلى مستشفى في رام الله حيث يسكن لإجراء فحوص طبية.

وشغل يوسف (71 عاما) أكثر من مرة منصب الناطق باسم الحركة في الضفة الغربية، وشارك في لقاءات مع القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية ممثلا عن حركة حماس.

وكان من بين قادة الحركة الذين أبعدتهم إسرائيل إلى مرج الزهور على الحدود اللبنانية عام 1992، فأمضى هناك عاما كاملا.

ولم ترد الشرطة الإسرائيلية بعد على طلب فرانس برس التعليق.

أظهرت لقطات لوكالة فرانس برس يوسف مستلقيا على سرير في المستشفى وذراعه معلقة، محاطا بأقارب.

وقال لشخص ما كان يتحدث معه عبر الهاتف “لا أستطيع النوم بسبب الألم” قبل نقله على كرسي متحرك لإجراء فحوص طبية.

ووضعت إسرائيل حسن يوسف قيد الاعتقال الإداري منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويعرف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” الاعتقال الإداري بأنه حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنه يعتزم في المستقبل الإقدام على فعل مخالف للقانون دون أن يكون قد ارتكب بعد أية مخالفة، في ما يبدو وكأنه خطوة وقائية، ولا يوجد تحديد لمدة الاعتقال القابلة للتجديد.

وزادت إسرائيل بشكل كبير من استخدام الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وسبق أن اعتقلت إسرائيل يوسف مرات عدة وأفرجت عنه آخر مرة في تموز/يوليو 2020 بعد 16 شهرا أمضاها رهن الاعتقال الإداري أيضا.

ويبلغ عدد الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 9500 معتقل، وفق إحصاء جديد لنادي الأسير الفلسطيني نشره أخيرا.

ع ف-لبا/ها-الح/ح س