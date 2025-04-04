إسرائيل تقتل أحد قادة حماس في لبنان في اختبار جديد لوقف إطلاق النار

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بيروت (رويترز) – قتلت إسرائيل أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غارة جوية على جنوب لبنان يوم الجمعة، ما يزيد من الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف حرب العام الماضي بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن القائد المستهدف حسن فرحات كان وراء هجوم صاروخي على مدينة صفد العام الماضي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين. وتوعد الجيش بالرد على مقاتلي حماس “أينما كانوا يعملون”.

وذكر مصدر أمني أن فرحات قتل مع ابنه وابنته في الغارة التي وقعت في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، أن فرحات قتل في شقته بصيدا وأشادت في بيان “بدوره الرائد وإسهاماته المباركة في مسيرة الجهاد والمقاومة”.

وحماس وجماعة حزب الله حليفتان، وأطلقت الجماعة اللبنانية حملة من الضربات عبر الحدود على إسرائيل تضامنا مع الحركة الفلسطينية في عام 2023. وردت إسرائيل بعمليات جوية وبرية كبرى في لبنان العام الماضي أسفرت عن مقتل عدد كبير من قادة حزب الله.

ووصف مكتب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الهجوم بأنه انتهاك واضح لوقف إطلاق النار الذي دعمته الولايات المتحدة، وأنهى حرب العام الماضي بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

وبدا وقف إطلاق النار مهددا بشكل متزايد في الأسابيع القليلة الماضية إذ قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله مرتين، وأُطلقت صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل في واقعتين.

ونفت الجماعة اللبنانية أي دور لها في إطلاق الصواريخ.