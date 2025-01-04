إسرائيل تقتل العشرات في غزة مع تجدد مساعي وقف إطلاق النار

reuters_tickers

3دقائق

من نضال المغربي وداود أبو الكاس

القاهرة/غزة (رويترز) – قال مسعفون فلسطينيون يوم السبت إن هجمات إسرائيلية على قطاع غزة أودت بحياة 70 شخصا على الأقل منذ يوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع بدء وسطاء مفاوضات جديدة في قطر لوقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرا.

وقال سكان ومسعفون إن 17 على الأقل من بين القتلى لقوا حتفهم في غارتين جويتين على منزلين في مدينة غزة. استهدفت الغارة الأولى منزل عائلة الغولة في الساعات الأولى من الصباح.

وقال أحمد عيان من جيران عائلة الغولة “تقريبا الساعة تنتين بعد نص الليل (الثانية صباحا 0000 بتوقيت جرينتش)، صحينا على صوت انفجار ضخم جدا هز المكان كله”، مشيرا إلى أن المنزل كان يعيش به ما بين 14 و15 شخصا.

وأضاف لرويترز “كلهم أطفال، نساء، مفيش أي واحد يقول ضرب صواريخ ولا مقاومة لأن كلهم أطفال، جيراننا واحنا عارفينهم”.

ولا تزال عمليات البحث عن ناجين محتملين محاصرين تحت الأنقاض جارية، بينما قال مسعفون إن من بين القتلى عددا من الأطفال. واستمر تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من الأثاث المحترق وسط الأنقاض لعدة ساعات بعد الهجوم.

ولم يصدر بعد تعليق من الجيش الإسرائيلي على هذه الواقعة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن خمسة أشخاص قُتلوا في وقت لاحق من يوم السبت خلال غارة على منزل في مدينة غزة، مضيفا أن من المحتمل وجود 10 آخرين على الأقل تحت الأنقاض.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن قواته تواصل منذ أيام عملياتها في بلدة بيت حانون بشمال القطاع وإنها دمرت ما وصفه بأنه مجمع عسكري يستخدمه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وينفذ الجيش عملياته في المنطقة منذ ثلاثة شهور.

وقال مسعفون إن ستة فلسطينيين آخرين على الأقل قُتلوا في هجمات إسرائيلية على جباليا بشمال غزة وقرب دير البلح وسط القطاع.

وقال مسؤولو الصحة إن العدد الإجمالي للقتلى منذ أمس الجمعة وصل إلى 70.