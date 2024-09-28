إسرائيل تقتل حسن نصر الله وتحرم إيران من أكبر حلفائها

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من معيان لوبيل ومايا الجبيلي

القدس/بيروت (رويترز) – قتلت إسرائيل الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله في غارة جوية كبيرة على بيروت، مما وجه ضربة قاصمة للجماعة المدعومة من إيران في الوقت الذي تتعرض فيه لحملة متصاعدة من الهجمات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه قتل نصر الله في الغارة التي استهدفت مقر القيادة المركزية للجماعة اللبنانية في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة. وأكد حزب الله مقتل نصر الله دون الإفصاح عن أي تفاصيل.

ولا يمثل مقتل نصر الله ضربة كبيرة لحزب الله فحسب بل لإيران أيضا إذ أطاحت الغارة الجوية بحليف قوي لها ساعد في أن يكون حزب الله في طليعة الجماعات المتحالفة مع طهران في العالم العربي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية يوم السبت أن عباس نيلفوروشان نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قُتل أيضا في الغارات الإسرائيلية على بيروت.

وأظهر بث مباشر لتلفزيون رويترز استمرار الضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت حتى مساء يوم السبت، مما أطلق سحبا كثيفة من الدخان فوق المدينة.

في غضون ذلك، انطلقت صفارات الإنذار من غارات جوية في وسط إسرائيل يوم السبت، بما في ذلك تل أبيب، وسُمع دوي انفجارات كبيرة بعد إطلاق صاروخ من اليمن لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه نجح في اعتراضه.

وتوعدت جماعة حزب الله في بيان بمواصلة “جهادها في مواجهة العدو وإسنادا لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف”.

وتخوض إسرائيل وحزب الله صراعا بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة -التي اندلعت بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول- وهو الصراع الذي تصاعد بشكل حاد في الأيام القليلة الماضية.

وبثت قناة المنار التابعة لحزب الله آيات من القرآن الكريم بعد إعلان الجماعة مقتل نصر الله. وقال شهود من رويترز إنه سُمع دوي إطلاق نار في بيروت ونشر الجيش اللبناني دباباته في وسط المدينة.

والغارة الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة كانت عبارة عن سلسلة سريعة من الانفجارات القوية للغاية خلفت حفرة عمقها 20 مترا على الأقل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم القضاء على نصر الله في “ضربة محددة الهدف” على المقر الرئيسي للجماعة تحت الأرض أسفل مبنى سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله.

وأضاف أنه قُتل مع قيادي آخر كبير في حزب الله وهو علي كركي وعدد آخر من قادة الجماعة.

وتابع “نُفذت الضربة بينما كانت قيادة حزب الله داخل المقر الرئيسي لتنسيق أنشطة إرهابية ضد مواطني إسرائيل”.

واغتيال نصر الله هو أقوى ضربة يتلقاها حزب الله على مدى الأسبوعين الماضيين اللذين تعرض خلالهما لهجوم دام فُجرت فيه آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها أعضاؤه.

وكثفت إسرائيل في الأيام التالية لهذا الهجوم غارات جوية على لبنان مما أودى بحياة عدد من كبار قادة الجماعة ومئات المواطنين في أنحاء البلاد.