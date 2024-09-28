إسرائيل تقتل حسن نصر الله

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من من آري رابينوفيتش ومايا الجبيلي

القدس/بيروت (رويترز) – قتلت إسرائيل الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله في غارة جوية كبيرة على بيروت، مما وجه ضربة قاصمة للجماعة المدعومة من إيران في الوقت الذي تتعرض فيه لحملة متصاعدة من الهجمات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه قتل نصر الله في الغارة التي استهدفت مقر القيادة المركزية للجماعة اللبنانية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد حزب الله مقتل نصر الله دون الإفصاح عن أي تفاصيل.

ولا يمثل مقتل نصر الله ضربة كبيرة لحزب الله فحسب بل لإيران أيضا نظرا للدور الكبير الذي لعبه في ما يسمى محور المقاومة في المنطقة المدعوم من طهران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية يوم السبت أن عباس نيلفوروشان نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قُتل أيضا في الغارات الإسرائيلية على بيروت يوم الجمعة.

وتعهدت جماعة حزب الله في بيان بمواصلة “جهادها في مواجهة العدو وإسنادا لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف”.

وبثت قناة المنار التابعة لحزب الله آيات من القرآن الكريم بعد إعلان الجماعة مقتل نصر الله. وسُمع دوي إطلاق نار في بيروت.

وهزت الغارة الجوية على الضاحية الجنوبية بيروت يوم الجمعة. وقال مصدر أمني في لبنان إن الهجوم، الذي كان عبارة عن سلسلة سريعة من الانفجارات القوية للغاية، خلف حفرة عمقها 20 مترا على الأقل.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه تم القضاء على نصر الله في “ضربة محددة الهدف” على المقر الرئيسي للجماعة تحت الأرض أسفل مبنى سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله.

وأضاف البيان أنه قُتل مع قيادي آخر كبير في حزب الله وهو علي كركي وعدد آخر من قادة الجماعة.

وتابع “نُفذت الضربة بينما كانت قيادة حزب الله داخل المقر الرئيسي لتنسيق أنشطة إرهابية ضد مواطني إسرائيل”.

واغتيال نصر الله هو أقوى ضربة يتلقاها حزب الله على مدى الأسبوعين الماضيين اللذين تعرض خلالهما لهجوم دام فُجرت فيه آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها أعضاؤه، كما كثفت خلالهما إسرائيل قصفها وغاراتها الجوية على معظم أنحاء لبنان مما أودى بحياة عدد من كبار القادة في الجماعة.