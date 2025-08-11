إسرائيل تقتل صحفيا بالجزيرة تقول إنه قيادي بحماس

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف وقتل قائد خلية تابعة لحماس كان ينتحل صفة صحفي من قناة الجزيرة في غارة جوية على مدينة غزة يوم الأحد، وهو الزعم الذي استنكرته القناة القطرية.

وقال مسؤولون في غزة وقناة الجزيرة إن أنس الشريف كان من بين أربعة صحفيين من قناة الجزيرة ومساعد لهم لقوا حتفهم في غارة على خيمة قرب مستشفى الشفاء بشرق مدينة غزة. وأفاد مسؤول في المستشفى بمقتل سبعة أشخاص في الغارة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الشريف كان قائدا لخلية في حركة حماس “وكان مسؤولا عن إطلاق صواريخ على المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي”، قائلا إن هناك أدلة على ذلك من معلومات مخابراتية ووثائق عثر عليها في غزة.

وأدانت جماعات صحفية فلسطينية وقناة الجزيرة بقتل الصحفيين. وقالت الجزيرة إن الصحفيين الآخرين اللذين قتلا هما محمد قريقع وإبراهيم ظاهر ومحمد نوفل.

وسبق أن حذرت منظمة معنية بحرية الصحافة وخبيرة في الأمم المتحدة من أن حياة الشريف في خطر بسبب تغطيته الإعلامية من غزة. وقالت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة ايرين خان الشهر الماضي إن مزاعم إسرائيل ضده لا أساس لها من الصحة.

وفي يوليو تموز، حثت لجنة حماية الصحفيين المجتمع الدولي على حماية الشريف.

ونشر الشريف عبر منصة إكس قبل دقائق من وفاته أن إسرائيل تقصف مدينة غزة بشكل مكثف لأكثر من ساعتين، وذك عبر حسابه على المنصة الذي يتابعه أكثر من 500 ألف شخص.

ووصفت الجزيرة الشريف بأنه ” أحد أشجع صحفيي غزة”، وقالت إن الهجوم “محاولة يائسة لإسكات الأصوات استباقا لاحتلال غزة”.

وقالت حماس إن عملية القتل قد تكون مؤشرا على بدء هجوم إسرائيلي. وأضافت في بيان “اغتيال الصحفيين وترهيب من تبقى منهم يمهد لجريمة كبرى يخطط الاحتلال لارتكابها في مدينة غزة”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيطلق هجوما جديدا للسيطرة على غزة، حيث تتفاقم أزمة الجوع بعد ما يقرب من عامين من الحرب.

وقالت الجزيرة “أنس الشريف وزملاؤه كانوا من آخر الأصوات الباقية في غزة الذين ينقلون للعالم الواقع المأساوي”.

وقالت مكتب الإعلام الحكومي في غزة الذي تديره حماس إن 237 صحفيا قتلوا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

(تغطية صحفية حاتم ماهر ونضال المغربي وأحمد طلبة – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)