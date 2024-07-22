إسرائيل تقتل عشرات الفلسطينيين وتأمر بإخلاء مناطق بجنوب غزة

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من نضال المغربي وآري رابينوفيتش وحاتم خالد

القاهرة/القدس/غزة (رويترز) – قال مسعفون في غزة يوم الاثنين إن 37 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في قصف بنيران دبابات وطائرات إسرائيلية قرب خان يونس، وذلك بعد إصدار إسرائيل أوامر جديدة بإخلاء بعض الأحياء بسبب ما وصفته بتجدد الهجمات من هذه المناطق.

أضاف المسعفون أن الفلسطينيين قتلوا في قصف إسرائيلي بالدبابات لبلدة بني سهيلا وغيرها من البلدات الواقعة شرقي خان يونس وأن المنطقة تعرضت كذلك للقصف الجوي.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن من بين القتلى عددا من النساء والأطفال. وأضافت أن عشرات آخرين أصيبوا بالنيران الإسرائيلية. ولا تفرق الوزارة في إحصائها لعدد القتلى بين المسلحين والمدنيين.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن نحو 400 ألف فلسطيني يعيشون في المناطق المستهدفة وإن عشرات الأسر بدأت مغادرة منازلها. وأضافوا أن العائلات لم تُمنح وقتا للمغادرة قبل بدء الضربات الإسرائيلية.

وفرت الأسر ومعها بعض متاعها مستقلة عربات تجرها حمير أو سيرا على الأقدام.

ووقف البعض أمام مشرحة مستشفى ناصر لوداع أقاربهم القتلى قبل دفنهم.

وقال أحمد سمور، الذي فقد عددا من أقربائه في القصف الإسرائيلي لشرق خان يونس، “احنا تعبنا. احنا تعبنا في غزة. كل يوم بنطلع ولادنا شهداء. كل يوم.. كل حين. هاي دم شهداء.. أولادنا. لسه ما نشفش…”.

وأضاف “محدش قال نخلي… أربعة طوابق منزلة على المواطنين… اللي بيطولوه بيجيبوه على الثلاجة (المشرحة)”.

ولم يصدر تعليق من إسرائيل حتى الآن على الضربات شرقي خان يونس.

وفي مدينة دير البلح القريبة حيث يلوذ مئات الآلاف من الفلسطينيين، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن صحفيا قُتل وأُصيب شخصان آخران في غارة جوية إسرائيلية على خيمة يستخدمها صحفيون فلسطينيون داخل مستشفى الأقصى.

وأضاف المكتب أن عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا في الهجوم الإسرائيلي وصل حتى الآن إلى 153.