إسرائيل تقتل قياديا في حركة فتح بجنوب لبنان وآمال التهدئة تتضاءل

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كثّفت إسرائيل ضرباتها على لبنان، وقتلت الأربعاء القيادي في الجناح العسكري لحركة فتح خليل المقدح في غارة في صيدا، في أول استهداف للحركة الفلسطينية منذ بدء الحرب في غزة حيث نفذت مجددا ضربات دامية أوقعت نحو 30 قتيلا وفق الدفاع المدني في القطاع.

واتهمت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، إسرائيل بأنها تريد “إشعال المنطقة” عبر اغتيال خليل المقدح، في وقت أنهى فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن جولة جديدة في المنطقة من دون تحقيق أي اختراق في جهود تأمين وقف لإطلاق النار في غزة.

وبعد ساعات قليلة على مغادرة بلينكن المنطقة، أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تناولت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة و”الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية”، بحسب الرئاسة الأميركية.

وخلال المكالمة شدّد بايدن على “الضرورة الملحّة لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وناقش المحادثات المرتقبة في القاهرة لإزالة أي عقبات متبقية”، وفق بيان للبيت الأبيض.

وخلفت الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، عشرات آلاف القتلى في القطاع الفلسطيني حيث يعيش حوالى 2,4 مليون نسمة تحت الحصار في ظروف وصفتها الأمم المتحدة بأنها “كارثية”.

وفتح حزب الله اللبناني، حليف حماس، جبهة ضد إسرائيل في 8 تشرين الأول/أكتوبر على الحدود بين البلدين، ما أدى إلى تصاعد العنف بين الحزب المدعوم من إيران والجيش الإسرائيلي.

خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، نفّذ الجيش الإسرائيلي عدة غارات على جنوب وشرق لبنان أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، بحسب السلطات اللبنانية، بينهم خليل المقدح القيادي في كتائب شهداء الأقصى الذي قضى في استهداف جوي لسيارته في صيدا (جنوب).

وقالت إسرائيل إنها استهدفت المقدح لارتباطه بالحرس الثوري الإيراني وقيادته هجمات ضدها في الضفة الغربية المحتلة.

ونعت كتائب شهداء الأقصى في بيان “الشهيد القائد البطل” خليل المقدح وأشادت “بالدور المركزي” الذي أداه “في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته خلال معركة طوفان الأقصى”، وبـ”دوره الكبير في دعم خلايا المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني على مدار سنوات طويلة في الضفة (الغربية) الباسلة”.

والمقدح هو أول مسؤول في حركة فتح يُقتل بضربة إسرائيلية في لبنان، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس على جنوب الدولة العبرية.

– “مواجهة أي سيناريو” –

والأربعاء، أعلن حزب الله أنه شنّ عشرات الهجمات على مواقع عسكرية في شمال إسرائيل وفي الجولان المحتل بصواريخ ومسيرات انقضاضية.

وخلال زيارة تفقدية لقاعدة في شمال إسرائيل قال نتانياهو “نحن جاهزون لمواجهة أي سيناريو، دفاعيا وهجوميا”.

وفي هذا السياق المتفجر، أنجز بلينكن جولته التاسعة في المنطقة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وبعد زيارات قام بها إلى إسرائيل ومصر وقطر، نبّه الى أن الاقتراح الأميركي الأخير بشأن هدنة في غزة قد يكون “الفرصة الأخيرة”.

وقال بلينكن إن إسرائيل وافقت على الخطة التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها، وطلب من حماس أن تفعل الشيء نفسه.

وكانت حماس اعتبرت أن المقترح “يستجيب لشروط نتانياهو ويتماهى معها، وخصوصا رفضه لوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الشامل من قطاع غزة”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتانياهو يريد الاحتفاظ بالسيطرة على الحدود، لكنّ بلينكن أكد معارضة بلاده “لاحتلال إسرائيلي طويل الأمد لغزة”.

– “في أي عالم” –

وتتمسّك حماس بتنفيذ الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية أيار/مايو، وقد دعت الوسطاء إلى “إلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.

وتنصّ تلك الخطة في مرحلتها الأولى على هدنة مدتها ستة أسابيع يرافقها انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في غزة والإفراج عن رهائن، وتتضمن مرحلتها الثانية انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع.

ومن المتوقع إجراء محادثات جديدة في مصر هذا الأسبوع بين إسرائيل والوسطاء الأميركيين والقطريين والمصريين بعد محادثات مماثلة جرت الأسبوع الماضي في الدوحة.

وكرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي مرارا أنه يريد مواصلة الحرب حتى القضاء على حماس التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “منظمة إرهابية”.

وترى الولايات المتحدة أن وقف إطلاق نار في غزة يمكن أن يساهم في تفادي اشتعال المنطقة في ظل مخاوف من شن إيران وحلفائها في المنطقة، وفي طليعتهم حزب الله اللبناني، هجوما على إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنيّة في طهران في ضربة نسبت الى الدولة العبرية، واغتيال القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأسفر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل 1199 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 105 منهم محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

والأربعاء، أعلن الجيش الأميركي أنّ حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” والمدمرات المرافقة لها وصلت إلى الشرق الأوسط بعد أن أمر وزير الدفاع لويد أوستن هذه المجموعة البحرية الضاربة بتسريع عملية انتقالها إلى المنطقة.

وفي كيبوتس في جنوب إسرائيل، دُفن أحد الرهائن الستة الذين عثر الجيش الإسرائيلي على جثثهم في قطاع غزة خلال عملية نفذها بالاشتراك مع الاستخبارات الداخلية.

وقالت والدته إيستر بوتشتاب “في أي عالم يتعين على العائلات أن تتوسّل وتصرخ وتبكي من أجل أن يعود أحباؤها أحياء أو أمواتا”.

– “على رؤوسنا” –

و

أسفرت الغارات والقصف والعمليات البرية الإسرائيلية ردّا على الهجوم في قطاع غزة عن مقتل 40223 شخصا على الأقل، وفق الأرقام الأخيرة لوزارة الصحة التابعة لحماس التي لا تفصّل عدد المقاتلين وعدد المدنيين، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن معظم القتلى نساء وقصّر.

والأربعاء، أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 27 فلسطينيا على الأقل بضربات إسرائيلية، بينهم ثلاثة في مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة (شمال). واتهم الجيش الإسرائيلي حماس بأنها تقيم سرا قاعدة في الموقع.

وتساءل المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) فيليب لازاريني عبر منصة اكس “هل بقي شيء من الإنسانية (في هذه الحرب)؟”، مبديا أسفه لـ”هجوم جديد مروع على إحدى مدارسنا”.

ووفق الأمم المتحدة، تدفع “أوامر” الإخلاء الإسرائيلية سكان القطاع المعرضين لكارثة إنسانية “نحو مناطق مكتظة وخطيرة”.

وقالت أم منة أبو مغاصب التي نزحت إلى الآن خمس مرات “ما من مكان آمن، يضربون في كل مكان. الساعة السادسة صباحا سقطت قذائف الدبابات على رؤوسنا. لا توجد مقاومة هنا!”.

بور/ح س-ود-بم