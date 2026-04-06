إسرائيل تقتل مسؤولا في الحرس الثوري وإيران تتوعد ترامب برد مدمر

قتلت إسرائيل الاثنين رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني، فيما واصلت إيران تنفيذ هجمات جديدة على الدولة العبرية ودول في الخليج، متوعّدة الرئيس الأميركي بعواقب مدمّرة في حال نفّذ تهديداته باستهداف بناها التحتية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل رئيس جهاز استخباراته بضربات أميركية إسرائيلية الاثنين.

وجاء في منشور له على منصة “إكس”، “الجنرال مجيد خادمي، الرئيس النافذ والمثقّف لمنظمة استخبارات حرس الثورة الإسلامية، استُشهد في الهجوم الإجرامي الإرهابي للعدو الأميركي-الصهيوني.. فجر اليوم”.

وأكّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اغتيال خادمي، معتبرا أنه “أحد أبرز ثلاثة أكبر مسؤولين في المنظمة”.وأضاف “سنواصل مطاردتهم (المسؤولون الإيرانيون) واحدا تلو الواحد”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ سلسلة جديدة من الضربات على إيران.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، استُهدفت جامعة في طهران بغارة وتضرّرت منشأة غاز في محيطها، ما حرم قسما من المدينة من الغاز، فيما تعرّضت أحياء سكنية لغارات وأخليت ثماني مستشفيات.

وأفادت وكالة أنباء “تسنيم” بسقوط خمسة قتلى في ضربة استهدفت حيا سكنيا في مدينة قم في وسط البلاد.

وفجر اليوم الثامن والثلاثين من الحرب في الشرق الأوسط، استهدفت إيران من جهتها إسرائيل والكويت والإمارات بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني في مدينة حيفا في شمال إسرائيل قتيلين من تحت أنقاض مبنى أصابه مساء الأحد صاروخ أطلق من إيران، وفق ما أعلنت خدمة الإطفاء والإنقاذ الاثنين، فيما تتواصل عمليات البحث عن شخصين آخرين تحت الأنقاض.

– “جرائم حرب” –

وفيما لا تظهر مؤشرات جدية حتى الآن على إمكان انتهاء الحرب قريبا، تتوالى الضربات والتصعيد الكلامي المرافق، على غرار تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير لإيران بفتح أبواب الجحيم في حال لم تعد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.

وقال ترامب “إذا أرادوا إبقاءه مغلقا، فسيخسرون كل محطة طاقة وكل منشأة أخرى يملكونها في البلاد”، محددا انتهاء مهلة الإنذار بمنتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بتوقيت غرينيتش.

وحذّر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الاثنين من أن استهداف المنشآت المدنية قد يرقى إلى “جرائم حرب”.

وقال المتحدث باسم القيادة العسكرية الإيرانية في بيان “إن استمرت الهجمات على أهداف مدنية، فإن المراحل المقبلة من عملياتنا الهجومية والانتقامية ستكون أكثر تدميرا واتساعا”.

وأضاف “ستتضاعف الخسائر والأضرار عشر مرات”.

وكان ترامب كتب على منصته للتواصل “تروث سوشال” مهدّدا أيضا “افتحوا المضيق اللعين، أيها الأوغاد المجانين، وإلا فستعيشون في الجحيم”.

وحذّر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف من أن “المنطقة بأكملها ستحترق” بسبب “تحركاته المتهوّرة”.

وقال “كل منطقتنا ستحترق لأنكم تصرّون على تنفيذ أوامر (بنيامين) نتنياهو”، رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هذا التصعيد الكلامي زاد مخاوف المستثمرين في سوق النفط بعد عطلة عيد الفصح. وتحرّك سعر برميل البرنت الاثنين حول مستوى 110 دولارات.

في الوقت ذاته تحدث ترامب لوسائل إعلام محلية عن “فرص جيدة” للتوصل إلى اتفاق مع إيران بحلول الاثنين.

من جهة أخرى، أعلن ترامب عن مؤتمر صحافي سيعقده الاثنين في واشنطن الساعة 17,00 ت غ، ويُتوقع أن يتطرق فيه إلى عملية إنقاذ الطيار الأميركي الذي سقطت طائرته في إيران.

وكان أعلن في وقت مبكر الأحد استعادة الطيار الثاني الذي كان مفقودا منذ تحطم طائرته الحربية في إيران الجمعة، في ما قال إنها “واحدة من أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة”.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأنّ القوات الخاصة نفّذت عملية الإنقاذ في عمق الأراضي الإيرانية.

– مباحثات بين إيران وعُمان –

بالتوازي مع التهديدات والهجمات، تتواصل الجهود الدبلوماسية، فقد ناقشت سلطنة عُمان مع طهران مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، بينما أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات هاتفية مع نظيريه الباكستاني والمصري اللذين يضطلعان بوساطة.

لكن عددا من المحللين يرون أن لا فرص كبيرة لنجاح وساطات في الوقت الحالي.

في الخليج، حيث الضربات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات يومية، أعلنت الكويت تعرضها لهجوم الاثنين، فيما أفادت الإمارات بإصتبة شخص جراء سقوط شظايا مسيرة أسقطتها الدفاعات الجوية.

في لبنان حيث الجبهة بين إسرائيل وحزب الله مفتوحة، استهدفت غارة الاثنين ضاحية بيروت الجنوبية، وفق ما أظهر البث المباشر لوكالة فرانس برس، بعد إنذار إسرائيلي للسكان بإخلاء أحياء عدة من المنطقة التي تعد معقل حزب الله.

وقصف الجيش الإسرائيلي الأحد الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعد معقلا للحزب. وأدت ضربة على المدخل الجنوبي للعاصمة قرب مستشفى حكومي إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل، فيما قتلت ضربة أخرى ثلاثة أشخاص شرق العاصمة من بينهم مسؤول في حزب القوات اللبنانية المعارض لحزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي الاثنين إنه هاجم “هدفا إرهابيا” في الموقع، وإنه يحقق في ملابسات إصابة “غير متورطين في القتال” في هذه الضربة.

في المقابل، أعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

