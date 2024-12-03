إسرائيل تقتل 14 فلسطينيا في شمال غزة وتصدر أوامر إخلاء جديدة في الجنوب

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون إن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات يوم الثلاثاء قتلت 14 فلسطينيا على الأقل في أنحاء غزة، معظمهم في بلدة بيت لاهيا على الحافة الشمالية فيما أصدر أوامر إخلاء جديدة في جنوب القطاع الصغير.

وأوضحوا أن ثمانية أشخاص لاقوا حتفهم جراء سلسلة الضربات الإسرائيلية على بيت لاهيا في حين قُتل أربعة آخرون في أماكن أخرى من مدينة غزة.

وقال مسعفون إن ضربة جوية إسرائيلية لاحقا تسببت في مقتل شخصين وإصابة آخرين في مخيم جباليا.

ويعمل الجيش الإسرائيلي في جباليا وكذلك في بيت لاهيا وبيت حانون منذ أكتوبر تشرين الأول. وقال الجيش إن قواته قتلت مئات المسلحين في البلدات الثلاث منذ بدء العملية.

وتقول حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليهما قتلوا العديد من الجنود الإسرائيليين في كمائن خلال ذات الفترة.

ويتهم فلسطينيون الجيش الإسرائيلي بمحاولة طرد السكان من شمال غزة بعمليات إجلاء قسري وقصف لإنشاء منطقة عازلة. وينفي الجيش ذلك ويقول إنه عاد إلى هناك لمنع مقاتلي حماس من إعادة تجميع صفوفهم في منطقة سبق له تطهيرهم منها.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن عملياته في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون متوقفة حاليا لما يقرب من أربعة أسابيع بسبب الهجمات الإسرائيلية على فرقه ونقص الوقود.

وقال يوم الثلاثاء إن 13 مركبة من أصل 27 في وسط وجنوب قطاع غزة توقفت عن العمل أيضا بسبب نقص الوقود. وأضاف أن 88 من أفراد خدمة الطوارئ المدنية قُتلوا وأُصيب 304 واحتجزت إسرائيل 21 منذ بدء الحرب.