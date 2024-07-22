إسرائيل تقتل 16 فلسطينيا وتصدر أوامر بإخلاء مناطق في جنوب غزة

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القاهرة/القدس (رويترز) – قال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة يوم الاثنين إن ما لا يقل عن 16 فلسطينيا قُتلوا جراء هجمات إسرائيلية على مناطق في شرق خان يونس، وذلك بعد فترة وجيزة من إصدار إسرائيل أمرا بإخلاء بعض الأحياء عقب ما قال إنه تجدد لهجمات من هذه المناطق.

وقال الجيش إنه سيقوم بملاءمة حدود المنطقة الإنسانية في المواصي من أجل إبعاد السكان المدنيين عن مناطق القتال.

وذكر مسؤولو الصحة الفلسطينيون أن 16 على الأقل سقطوا قتلى في قصف بالدبابات الإسرائيلية على بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس. وقالت مصادر إن المنطقة تعرضت للقصف أيضا عن طريق الجو.

وورد في بيان الجيش أن الأوامر الجديدة سببها تجدد هجمات فلسطينية، منها إطلاق صواريخ من المناطق المستهدفة في شرق خان يونس. وقال فلسطينيون إن أوامر الإخلاء لا تشمل المنشآت الصحية.

ويقول الفلسطينيون والأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية إنه لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة. وقتُل عشرات الفلسطينيين في وقت سابق من الشهر الجاري في هجمات إسرائيلية منفصلة في المواقع المصنفة مناطق إنسانية في المواصي.

وقالت إسرائيل إن الهجمات تستهدف مقاتلين مسلحين منهم بعض أبرز قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). ووصف مسؤولون فلسطينيون هذه الأقوال بأنها كاذبة وهدفها تبرير الهجمات.