إسرائيل تقتل 22 فلسطينيا في غزة وتجبر سكان الشمال على النزوح مجددا

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – شنت القوات الإسرائيلية هجمات يوم الأربعاء أسفرت عن مقتل 22 فلسطينيا على الأقل في أنحاء غزة وكثفت عمليتها العسكرية في بيت حانون بالشمال لتجبر معظم السكان المتبقين على المغادرة.

وقال سكان إن القوات الإسرائيلية حاصرت الأماكن التي تؤوي الأسر النازحة والسكان المتبقين، الذين قدر البعض عددهم ببضعة آلاف، وأمرتهم بالتوجه جنوبا عبر نقطة تفتيش تفصل بلدتين ومخيم للاجئين في الشمال عن مدينة غزة.

وأضاف سكان ومسعفون فلسطينيون أن القوات الإسرائيلية احتجزت الرجال لاستجوابهم في حين سمحت للنساء والأطفال بالمضي قدما في طريقهم نحو مدينة غزة.

وأثارت الحملة العسكرية في شمال القطاع وإخلاء المنطقة من عشرات آلاف السكان توقعات بين الفلسطينيين بأن إسرائيل تطهر المنطقة بهدف تحويلها إلى منطقة عازلة ربما لعودة المستوطنين اليهود إليها.

وقال سعيد (48 عاما)، وهو من سكان بيت لاهيا ووصل إلى مدينة غزة يوم الأربعاء “مشاهد نكبة 1948 كلها قاعدة بتنعاد وإسرائيل بترتكب نفس المجازر مرة تانية والتهجير والدمار”.

وأضاف لرويترز عبر تطبيق للتراسل “شمال غزة بيتم تحويله لمناطق عازلة كبيرة وإسرائيل بتقوم بالتطهير العرقي تحت مرأى ومسمع من العالم العاجز العقيم”.

وكان سعيد يشير إلى حرب عام 1948 بين العرب وإسرائيل التي أدت إلى قيام دولة إسرائيل مع نزوح مئات آلاف الفلسطينيين من مدنهم وبلداتهم التي باتت الآن جزءا من إسرائيل.

* لا خطط لعودة المستوطنين

نفى الجيش الإسرائيلي مثل هذه النية، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه لا يريد إعادة المستوطنين إلى غزة بعد سحبهم منها عام 2005. لكن المتشددين في حكومته يتحدثون علنا عن العودة.

وقال الجيش إن قواته قتلت المئات من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون في الهجوم العسكري الجديد الذي بدأ قبل أكثر من شهر. وأعلنت حماس والجناح المسلح للجهاد الإسلامي مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في كمائن وإطلاق صواريخ مضادة للدبابات.

ولم تفلح حتى الآن جهود الوساطة من جانب قطر ومصر بدعم من الولايات المتحدة في وضع حد للحرب في غزة فيما تتبادل حماس وإسرائيل اللوم على عدم إحراز تقدم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء إن إسرائيل “حققت الأهداف التي وضعتها لنفسها”، وهي القضاء على قيادات حماس وضمان تفكيك قدرات الحركة لعدم شن هجوم كبير آخر.

وأضاف “يجب أن يكون هذا هو الوقت المناسب لإنهاء الحرب”.

وتابع قائلا “يجب علينا أيضا التأكد من وضع خطة لما بعد (الحرب)… فإذا قررت إسرائيل إنهاء الحرب ووجدنا سبيلا لإطلاق سراح الرهائن، فيجب أن يكون لدينا خطة واضحة تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وضمان عدم عودة حماس إلى القطاع مجددا”.

وقال سامي أبو زهري القيادي الكبير في حماس “تصريحات بلينكن تؤكد أننا أمام عدو واحد وأن درجة العداء الأمريكي للشعب الفلسطيني لا تختلف عن الاحتلال”.

وأكدت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء في الأمم المتحدة أنه “لا يجب أن يكون هناك تهجير قسري، ولا سياسة تجويع في غزة” تنفذها إسرائيل، محذرة من أن تنفيذ مثل هذه السياسات سيكون له عواقب وخيمة وفق القانون الأمريكي والدولي.

وقال مسعفون إن خمسة أشخاص قُتلوا في ضربة إسرائيلية أصابت مجموعة من الأشخاص خارج مستشفى كمال عدوان قرب بيت لاهيا، وقُتل خمسة آخرون في غارتين منفصلتين في النصيرات وسط قطاع غزة حيث بدأ الجيش غارة محدودة قبل يومين.

وقالت مصادر طبية إن شخصا واحدا قُتل وأُصيب آخرون في ضربة جوية إسرائيلية في رفح قرب الحدود مع مصر، كما قُتل ثلاثة فلسطينيين في غارتين جويتين إسرائيليتين منفصلتين في الشجاعية بمدينة غزة.

وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، قال مسعفون إن ثمانية أشخاص لاقوا حتفهم في هجوم إسرائيلي على منزل في غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي أكتوبر تشرين الأول 2023، شن مسلحون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، بحسب إحصاءات إسرائيلية.

ويقول مسؤولون صحيون فلسطينيون إن أكثر من 43500 فلسطيني قُتلوا في غزة منذ العام الماضي، وتحولت غزة إلى مبان مدمرة وأكوام من الأنقاض، ويقيم أكثر من مليونين من سكان القطاع في خيام مؤقتة ويواجهون نقصا في الأغذية والعقاقير.