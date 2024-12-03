إسرائيل تقتل 23 في شمال غزة وتصدر أوامر إخلاء في الجنوب

reuters_tickers

3دقائق

من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون إن 23 فلسطينيا على الأقل قتلوا في أنحاء قطاع غزة، معظمهم في بلدة بيت لاهيا بالطرف الشمالي للقطاع، في ضربات للجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء في الوقت الذي أصدر فيه الجيش أوامر إخلاء جديدة في جنوب القطاع الصغير.

وأضاف المسعفون أن ثمانية من هؤلاء لاقوا حتفهم في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا وأن أربعة آخرين قتلوا في أماكن أخرى من مدينة غزة.

وقال مسعفون إن ضربة جوية إسرائيلية لاحقة تسببت في مقتل شخصين وإصابة آخرين في مخيم جباليا.

وذكر المسعفون أن ضربة جوية أخرى على مدرسة الفلاح التي تؤوي عائلات نازحة في حي الزيتون بمدينة غزة قتلت ستة أشخاص وأدت إلى إصابة آخرين، وأضافوا أن ثلاث نساء قُتلن في رفح في أقصى الجنوب بنيران طائرة إسرائيلية مسيرة.

ويعمل الجيش الإسرائيلي في جباليا وكذلك في بيت لاهيا وبيت حانون منذ أكتوبر تشرين الأول. وقال الجيش إن قواته قتلت مئات المسلحين في البلدات الثلاث منذ بدء العملية.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف مسلحين تقودهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يعيدون تنظيم صفوفهم ويستخدمون المباني المدنية مثل المدارس والمستشفيات كغطاء لعملياتهم. وتنفي حماس ذلك وتتهم القوات الإسرائيلية بالقصف العشوائي.

وتقول حماس وحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليهما قتلوا عددا من الجنود الإسرائيليين في كمائن منذ أكتوبر تشرين الأول.

ويتهم الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي بمحاولة طرد السكان من شمال غزة بعمليات إجلاء قسري وقصف لإنشاء منطقة عازلة. وينفي الجيش ذلك ويقول إنه عاد إلى هناك لمنع مقاتلي حماس من إعادة تجميع صفوفهم في منطقة سبق له إخراجهم منها.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن عملياته في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون متوقفة حاليا لما يقرب من أربعة أسابيع بسبب الهجمات الإسرائيلية على فرقه ونقص الوقود.

وقال يوم الثلاثاء إن 13 مركبة من أصل 27 في وسط وجنوب قطاع غزة توقفت عن العمل أيضا بسبب نقص الوقود. وأضاف أن 88 من أفراد خدمة الطوارئ المدنية قُتلوا وأُصيب 304 واحتجزت إسرائيل 21 منذ بدء الحرب.