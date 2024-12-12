إسرائيل تقتل 36 فلسطينيا في غزة وتستهدف طريقا مضطربا لمرور المساعدات

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قتلت إسرائيل 13 فلسطينيا في غارتين جويتين يوم الخميس قال مسعفون في غزة وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنهم كانوا جزءا من قوة تحمي شاحنات المساعدات الإنسانية، لكن الجيش الإسرائيلي قال إنهم من مسلحي حماس وكانوا يحاولون الاستيلاء على الشحنة.

وقال مسعفون وسكان إن العديد من قتلى الغارتين الجويتين على رفح وخان يونس بجنوب غزة لهم صلات بحماس. وقال المسعفون إن القتلى الثلاثة عشر كانوا من بين 36 فلسطينيا لقوا حتفهم في هجمات إسرائيلية أخرى يوم الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الغارتين الجويتين كانتا تستهدفان تسليم المساعدات الإنسانية بشكل آمن واتهم أعضاء حماس بالتخطيط لمنع وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة الذين يحتاجون إليها.

وأضاف البيان أن أعضاء حماس كانوا يستهدفون الاستيلاء على المساعدات “لدعم استمرار النشاط الإرهابي”.

وتكررت حوادث الاستيلاء على شاحنات المساعدات من جانب عصابات مسلحة بعد وقت قصير من دخولها القطاع، مما دفع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى تشكيل قوة مهام لمواجهتها. ووفقا لمصادر من حماس ومسعفين فقد قتلت القوات التي تقودها حماس أكثر من 20 عنصرا من العصابات في الأشهر الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في وقت سابق أن القتلى في الغارتين الجويتين كانوا يحرسون شاحنات المساعدات.

وتقول حماس إن الضربات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 700 من الأفراد المكلفين بتأمين شاحنات المساعدات التي تدخل غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وتتهم الحركة إسرائيل بمحاولة حماية أعمال النهب و”خلق حالة فوضى واضطراب لمنع وصول المساعدات إلى سكان غزة”.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن سبعة قتلوا، بينهم نساء وأطفال، جراء قصف عمارة سكنية في شارع الجلاء بمدينة غزة، كما سقط 15 قتيلا في استهداف منزل كان يؤوي نازحين غرب مخيم النصيرات بوسط القطاع.

وفي مخيم جباليا للاجئين شمال غزة، حيث يعمل الجيش منذ أكتوبر تشرين الأول، قال مسؤولو الصحة إن طبيب العظام سعيد جودة قُتل برصاص القوات الإسرائيلية خلال توجهه إلى مستشفى العودة حيث يعالج المرضى.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن وفاته رفعت إلى 1057 عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قُتلوا منذ بدء الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأخفقت جهود استمرت لأشهر قامت بها مصر وقطر ودعمتها الولايات المتحدة في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء على المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إلى جانب الإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وبدأت الحرب في القطاع الفلسطيني بعد أن اقتحم مسلحون بقيادة حماس بلدات في جنوب إسرائيل مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واقتياد نحو 250 رهينة إلى غزة بحسب إحصاءات إسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، دمر الجيش الإسرائيلي مساحات شاسعة من غزة، مما دفع سكان القطاع وعددهم نحو 2.3 مليون إلى الفرار من منازلهم وأدى إلى انتشار الجوع والأمراض، وقتل أكثر من 44800 شخص وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية.

وفي الضفة الغربية، حيث تصاعد العنف منذ بدء حرب غزة، قال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فلسطينيين اثنين أحدهما على الأقل مسلح، في هجومين منفصلين في نابلس وقلقيلية.

وقُتل زهاء 810 فلسطينيين، بينهم العديد من المسلحين والمدنيين، على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.