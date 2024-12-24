إسرائيل تقتل 5 فلسطينيين على الأقل في مخيم للاجئين بالضفة الغربية

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القدس (رويترز) – قال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون إن قوات إسرائيلية قتلت خمسة فلسطينيين على الأقل في هجمات يوم الثلاثاء على مخيم للاجئين قرب مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن خولة عبده (53 عاما) قتلت نتيجة لقصف إسرائيلي، بينما توفي فتحي سعيد عودة سالم (18 عاما) بعد إصابته برصاصات في البطن والصدر وإن امرأة أخرى توفيت متأثرة بجراحها في الهجوم نفسه.

وقالت الوزارة في وقت سابق إن فلسطينيين اثنين آخرين على الأقل قتلا وأصيب سبعة في قصف مدفعي إسرائيلي في طولكرم في وقت لاحق من يوم الثلاثاء. وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه قتل فلسطينيا في عملية “لمكافحة الإرهاب” في طولكرم، وأن قواته اعتقلت 18 شخصا آخرين وصادرت عشرات الأسلحة.

وقال في وقت لاحق من يوم الثلاثاء إنه قصف بالطائرات مسلحين في مخيم نور شمس للاجئين.

وقُتل مئات الفلسطينيين وعشرات الإسرائيليين في الضفة الغربية منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أدى إلى اندلاع الحرب الحالية في غزة واتساع نطاق الصراع على جبهات عدة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى سالم بإطلاق النار عليها.

وذكرت الوكالة أيضا أن جرافات إسرائيلية هدمت بنية تحتية في مخيم طولكرم من منازل ومحال تجارية فضلا عن جزء من جدران مسجد السلام الذي أغلقته بسواتر ترابية وجزء من شبكة المياه في المخيم.